Клишас оценил идею о наделении полиции правом вскрывать автомобили

Он напомнил, что статья 15 Федерального закона "О полиции" предусматривает право сотрудников полиции проникать в помещения и на земельные участки для спасения жизни граждан или их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления и для пресечения преступления.