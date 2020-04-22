Клишас оценил идею о наделении полиции правом вскрывать автомобили

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Совете Федерации поддержали предложение наделить полицию правом вскрывать автомобили граждан, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
"Предложение распространить применяемое к недвижимому имуществу регулирование на транспортные средства возражений не вызывает", - заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Он напомнил, что статья 15 Федерального закона "О полиции" предусматривает право сотрудников полиции проникать в помещения и на земельные участки для спасения жизни граждан или их имущества, обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления и для пресечения преступления.