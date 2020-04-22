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2020-04-22T16:04
https://ria.ru/20200422/1570417826.html
СК возбудил дело из-за поставки устаревших аппаратов ИВЛ во Владимире
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РИА Новости

СК возбудил дело из-за поставки устаревших аппаратов ИВЛ во Владимире

15:49 22.04.2020 (обновлено: 16:04 22.04.2020)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких с истекшим сроком годности в больницу Владимира, сообщило СУ СК по региону в среду.
Прокуратура Владимирской области сообщила о проведенной по сообщениям местных СМИ проверке, которая установила, что в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы №6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией поступило 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА-5 НР" с истекшим 15 лет назад сроком годности. Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на технику отсутствовали, утверждает надзорное ведомство. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о сбыте недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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Администрация региона, в свою очередь, пояснила, что некачественные аппараты ИВЛ в медучреждениях региона не используются. Были благотворители, которые предложили аппараты ИВЛ региональному департаменту здравоохранения, но власти их не приняли, поскольку сочли неподходящими.
"Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий – аппаратов искусственной вентиляции легких по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, больница №6 искала возможность получения спонсорской помощи для оснащения аппаратами ИВЛ. В конце марта владимирская коммерческая организация по договору купли-продажи приобрела в обществе с ограниченной ответственностью из Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5 НР" и передала их больнице.
"На стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации", - говорится в сообщении.
Прокуратура
22 апреля, 10:55
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Установлено также несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции (разброс дыхательного объема составляет 10-15%). Заключением комиссии данное медицинское оборудование для врачебной деятельности признано непригодным, сообщает следственное управление.
"По результатам анализа имеющихся материалов следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу №6 города Владимира произведена поставка (сбыт) незарегистрированных в установленном законом порядке, недоброкачественных аппаратов ИВЛ в количестве 50 штук общей стоимостью 6 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСледственный комитет России (СК РФ)Владимирская областьКостромаПроисшествияВладимир
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лучше такие чем никаких.
22 апреля, 17:46
Влад Темин
300117
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