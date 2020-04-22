СК возбудил дело из-за поставки устаревших аппаратов ИВЛ во Владимире

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких с истекшим сроком годности в больницу Следователи возбудили уголовное дело по факту поставки 50 аппаратов искусственной вентиляции легких с истекшим сроком годности в больницу Владимира , сообщило СУ СК по региону в среду.

Прокуратура Владимирской области сообщила о проведенной по сообщениям местных СМИ проверке, которая установила, что в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы №6 Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией поступило 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА-5 НР" с истекшим 15 лет назад сроком годности. Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на технику отсутствовали, утверждает надзорное ведомство. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о сбыте недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.

Администрация региона, в свою очередь, пояснила, что некачественные аппараты ИВЛ в медучреждениях региона не используются. Были благотворители, которые предложили аппараты ИВЛ региональному департаменту здравоохранения, но власти их не приняли, поскольку сочли неподходящими.

"Возбуждено уголовное дело по факту сбыта недоброкачественных и не зарегистрированных в установленном законом порядке медицинских изделий – аппаратов искусственной вентиляции легких по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238.1 УК РФ (Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, больница №6 искала возможность получения спонсорской помощи для оснащения аппаратами ИВЛ. В конце марта владимирская коммерческая организация по договору купли-продажи приобрела в обществе с ограниченной ответственностью из Костромы 50 аппаратов наркозно-дыхательных "ФАЗА-5 НР" и передала их больнице.

"На стадии получения благотворительной помощи комиссией клиники установлено, что аппараты ИВЛ выпущены в 1999-2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, и с истекшим более 15 лет назад сроком эксплуатации", - говорится в сообщении.

Установлено также несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции (разброс дыхательного объема составляет 10-15%). Заключением комиссии данное медицинское оборудование для врачебной деятельности признано непригодным, сообщает следственное управление.

"По результатам анализа имеющихся материалов следствие пришло к выводу о том, что под видом благотворительной помощи в больницу №6 города Владимира произведена поставка (сбыт) незарегистрированных в установленном законом порядке, недоброкачественных аппаратов ИВЛ в количестве 50 штук общей стоимостью 6 миллионов рублей", - подчеркивается в сообщении.