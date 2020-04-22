Во Владикавказе арестовали еще восьмерых участников митинга

ПЯТИГОРСК, 22 апр - РИА Новости. Еще 8 человек получили аресты и штрафы после митинга во Еще 8 человек получили аресты и штрафы после митинга во Владикавказе , в производстве дополнительно находится 26 административных дел, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии

По данным властей региона, около 200 человек в понедельник вышли на площадь во Владикавказе на несанкционированный митинг. Люди говорили о прекращении режима самоизоляции и свободном перемещении, утверждая, что вирус не опасен, отмечали власти. Сообщалось, что протестующие создали рабочую группу и пообщались с главой региона. Накануне 14 участников митинга получили административные аресты на срок от трех до 15 суток.

"На данный момент вынесены решения еще по 8 делам об административных нарушениях. В зависимости от совершенного противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от двух до 15 суток, а также в трех случаях - штраф в размере 1 тысячи рублей. В производстве в настоящее время находятся еще 26 дел", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что дела рассматриваются по статьям КоАП РФ "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа..." и "организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка.