Рябков рассказал о перспективах очного саммита лидеров "ядерной пятерки"

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Предстоящая видеоконференция лидеров "ядерной пятерки" не отменяет очного саммита, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В СМИ сейчас происходит определенное смешение понятий, отметил дипломат.
"Разговор ведется о встрече на высшем уровне стран-постоянных членов Совета безопасности одновременно и применительно к возможному контакту лидеров в онлайн-формате, и в отношении идеи, выдвинутой президентом (РФ Владимиром) Путиным о проведении очной встречи, очного саммита большой "пятерки". Я обращаю внимание на то, что по обоим трекам есть продвижение. Оно в случае с онлайн-контактом лидеров еще пока недостаточное для того, чтобы объявить о конкретной дате, сроках, а тем более говорить о результате подобного рода онлайн-саммита. Над этим продолжается работа на уровне специалистов, экспертов, внешнеполитические ведомства задействованы в полной мере", - заявил дипломат в ходе презентации экспертного доклада "Защита мира, Земли, свободы выбора для всех стран. Новые идеи для внешней политики России".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что повестка дня и сроки проведения саммита "пятерки" СБ ООН обсуждаются, не исключается при этом проведение видеоконференции лидеров стран, но не взамен полноценному саммиту.
3 марта, 12:03В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД
Организовать встречу лидеров стран постоянных членов Совбеза ООН предложил президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь российского лидера в конце января заявлял, что за встречу выступили КНР и Франция.
Позднее президент США Дональд Трамп утвердительно ответил на вопрос об участии в обсуждении контроля над вооружениями с Россией, Китаем, Францией и Великобританией в Нью-Йорке.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим, в частности, многие политические и международные встречи проводятся в режиме онлайн.