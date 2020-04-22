Рябков рассказал о перспективах очного саммита лидеров "ядерной пятерки"

В СМИ сейчас происходит определенное смешение понятий, отметил дипломат.

В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД

В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В связи с этим, в частности, многие политические и международные встречи проводятся в режиме онлайн.