Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-04-22T15:24
https://ria.ru/20200422/1570416208.html
Новак рассказал о падении спроса на бензин
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570372171_0:299:3072:2027_1036x0_80_0_0_5c5669f21adc5b725c193a3a17043a5c.jpg
РИА Новости

Новак рассказал о падении спроса на бензин

15:24 22.04.2020
4779
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтозаправочная станция "Газпром Нефть"
Автозаправочная станция Газпром Нефть
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций рассказал, что спрос на бензин в России снизился на 50 процентов, на дизельное топливо - на 30 процентов, на авиационное топливо - на 60 процентов, сообщил по итогам встречи руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Сначала он (Новак) рассказал о ситуации, рассказал, что происходит с электроэнергетикой, что у нас происходит в нефтегазовой отрасли. Рассказал, что в соответствии с решением ОПЕК+ с 1 мая по 1 июля наши нефтедобывающие компании должны снизить добычу на два миллиона баррелей в сутки. И отметил снижение спроса в России на бензин на 40-50 процентов, на дизтопливо - на 30 процентов, на авиационное топливо на 50-60 процентов", - сказал Миронов.
Заправка автомобиля на АЗС Газпромнефть в Москве
22 апреля, 08:00
Главный вопрос: подешевеет ли бензин вслед за нефтью
331202217
РоссияСергей МироновСправедливая РоссияОПЕКАлександр НовакБензинЭкономика
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10В Иране два человека погибли при землетрясении
09:10Россия предложила создать памятник боевому братству Китая и СССР
09:08Число умерших от COVID-19 в Мексике приблизилось к трем тысячам
09:07В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 620 пациентов
09:05Российский посол рассказал об оценках Второй мировой Москвой и Пекином
09:03Ветеран, бравший Берлин: было тяжело, мы счастливчики, что выжили
09:00Посольство России в Китае занимается вывозом россиян из Гонконга
08:58"Горячая" фаза эвакуации россиян из Китая пройдена, рассказал посол
08:57Депутата Самарской губернской думы оштрафовали за фейк о коронавирусе
08:56Часть военных, помогавших Италии бороться с COVID-19, вернется в Россию
08:53Вывозным рейсом из Израиля в Екатеринбург прибыли 49 россиян
08:52Посол России рассказал о поставках медицинских изделий из Китая
08:51Посол: детей китайских революционеров наградят медалями ко Дню Победы
08:50Таиланд пообещал полностью открыться для туризма после пандемии
08:47Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией
08:45Якутия не отказывается от строительства Ленского моста
08:44Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
08:40Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
08:38Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
08:38Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
Лента новостейМолния