Новак рассказал о падении спроса на бензин

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр энергетики Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций рассказал, что спрос на бензин в России снизился на 50 процентов, на дизельное топливо - на 30 процентов, на авиационное топливо - на 60 процентов, сообщил по итогам встречи руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов.
"Сначала он (Новак) рассказал о ситуации, рассказал, что происходит с электроэнергетикой, что у нас происходит в нефтегазовой отрасли. Рассказал, что в соответствии с решением ОПЕК+ с 1 мая по 1 июля наши нефтедобывающие компании должны снизить добычу на два миллиона баррелей в сутки. И отметил снижение спроса в России на бензин на 40-50 процентов, на дизтопливо - на 30 процентов, на авиационное топливо на 50-60 процентов", - сказал Миронов.
22 апреля, 08:00Главный вопрос: подешевеет ли бензин вслед за нефтью