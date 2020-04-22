В ЮАР министр связи заплатила штраф за нарушение карантина

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр связи и цифровых технологий ЮАР Стелла Ндабени-Абрахамс признала свою вину и заплатила штраф в размере тысячи южноафриканских рэндов (около 53 долларов США) за нарушение карантинного режима, введенного в стране в конце марта, сообщает местный портал News24 со ссылкой на национальную службу прокуратуры (NPA).
Ранее сообщалось, что президент ЮАР Сирил Рамафоса отправил министра на двухмесячный специальный отпуск за нарушение карантинного режима. Поводом для такого решения стали появившиеся в соцсетях сообщения, согласно которым глава ведомства отправилась домой к другу на обед, что идет "вразрез с введенными правилами режима изоляции". Офис лидера сообщал, что один месяц такого вынужденного отпуска министра "оплачиваться не будет".
Как сказала в среду представитель надзорного ведомства страны Финди Мджонондване, министр намеренно и в нарушение закона не соблюла введенные в стране правила. "Расследование показало, что ее визит был совершен не в целях оказания жизненно важной помощи, получения товаров первой необходимости, обращения за медицинской помощью и получения гранта, как того требуют введенные в связи с COVID-19 правила", - заявила она.
Глава ЮАР 23 марта объявил о введении трехнедельного карантина на территории всей страны. Затем к прежнему сроку, который истекал 16 апреля, были добавлены еще две недели карантина. По данным на вторник, 21 апреля, в стране выявлено 3465 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 58 человек скончались. Днем ранее сообщалось о 3300 заболевших.
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