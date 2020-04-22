В ЮАР министр связи заплатила штраф за нарушение карантина

Как сказала в среду представитель надзорного ведомства страны Финди Мджонондване, министр намеренно и в нарушение закона не соблюла введенные в стране правила. "Расследование показало, что ее визит был совершен не в целях оказания жизненно важной помощи, получения товаров первой необходимости, обращения за медицинской помощью и получения гранта, как того требуют введенные в связи с COVID-19 правила", - заявила она.