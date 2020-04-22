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2020-04-22T15:18
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Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%
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РИА Новости

Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 30%

15:18 22.04.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтделение Промсвязьбанка. Архивное фото
Отделение Промсвязьбанка. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился почти на 30% по сравнению с первой неделей карантина. Эквайринговые обороты увеличиваются две недели подряд, говорится в сообщении банка.
ПСБ проанализировал данные по оборотам торговых точек клиентов банка по эквайрингу за март и первые две недели апреля, составив карту потребительской активности россиян, находящихся в режиме самоизоляции.
На конец второй недели апреля количество работающих торговых точек увеличилось на 9% по сравнению с первой неделей самоизоляции, что обусловлено возросшим покупательским спросом на продукты питания, товары первой необходимости и технику по сравнению с началом карантина.
Наибольшее увеличение оборотов (46%) по эквайрингу среди торговых точек - клиентов ПСБ - зафиксировано в регионах.
В конце второй недели апреля отмечается увеличение оборотов по покупке техники и электроники. Количество оборотов в этой сфере увеличилось более, чем на 40%. В первую очередь, это связано с переходом части населения на удаленную работу и обучение, когда возникла острая необходимость в ноутбуках, компьютерах и аксессуаров к ним. Однако средний чек упал на те же 40% по сравнению с первой неделей карантина, когда из-за девальвации рубля и распространения коронавируса потребители массово покупали дорогую технику, опасаясь, что она подорожает.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
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На неделе с 13 по 19 апреля в Москве возобновился оборот в сфере красоты. Сказались послабления, которые получили заведения, имеющие медицинскую лицензию, а жители решили воспользоваться такой возможностью.
Повышенный спрос на продукты питания не пропадает. В период с 13 по 19 апреля по всей России население на 16% больше стало закупать продукты и товары первой необходимости. При этом сумма покупок по Москве выросла также на 16%, а по области на 11%.
"Почти на 30% отмечается увеличение расходов на услуги доставки из ресторанов по всей России с момента начала самоизоляции. Мы видим, как кафе и рестораны изменяют свою бизнес-модель и начинают активно развивать сервис доставки. За последние 3 недели наблюдаем повышенный спрос на мобильные POS-терминалы для курьеров", - сообщает ПСБ.
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РоссияБанк ПСБ
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