В Петербурге назвали обстоятельства смерти трех пациентов с коронавирусом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Три пациента с коронавирусом, скончавшиеся в Три пациента с коронавирусом, скончавшиеся в Петербурге , страдали хроническими заболеваниями и патологией, сообщает в среду городской комитет по здравоохранению.

Ранее в среду сообщалось, что в Петербурге зарегистрировано еще три смертельных случая пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2267 случаев заражения COVID-19, умерли 14 человек, выздоровели 296 человек.

"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 годов, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении комздрава.

Так, 48-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, скончался 8 апреля в госпитале для ветеранов войн. Причиной смерти явилась двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена посмертно.

Днем позже в этом же стационаре скончался 33-летний мужчина, чья смерть наступила от диффузного альвеолярного повреждения легких, вызванного COVID-19 и присоединившейся бактериальной пневмонии. "Основным заболеванием следует считать новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Имел сердечно-сосудистую патологию", - отмечает комздрав.

Также 12 апреля в госпитале для ветеранов войн скончался 53-летний мужчина, у которого положительный результат на коронавирус был получен прижизненно. Смерть наступила от легочной недостаточности, обусловленной двусторонней вирусной пневмонией. Этот пациент страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, информирует комздрав.