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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:23
https://ria.ru/20200422/1570415138.html
В Петербурге назвали обстоятельства смерти трех пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

В Петербурге назвали обстоятельства смерти трех пациентов с коронавирусом

15:23 22.04.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Три пациента с коронавирусом, скончавшиеся в Петербурге, страдали хроническими заболеваниями и патологией, сообщает в среду городской комитет по здравоохранению.
Ранее в среду сообщалось, что в Петербурге зарегистрировано еще три смертельных случая пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2267 случаев заражения COVID-19, умерли 14 человек, выздоровели 296 человек.
"Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 годов, подтвердила еще три смертельных случая от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении комздрава.
Так, 48-летний мужчина, страдавший хроническими заболеваниями, скончался 8 апреля в госпитале для ветеранов войн. Причиной смерти явилась двусторонняя вирусная пневмония с субтотальным поражением легких. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена посмертно.
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Днем позже в этом же стационаре скончался 33-летний мужчина, чья смерть наступила от диффузного альвеолярного повреждения легких, вызванного COVID-19 и присоединившейся бактериальной пневмонии. "Основным заболеванием следует считать новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Имел сердечно-сосудистую патологию", - отмечает комздрав.
Также 12 апреля в госпитале для ветеранов войн скончался 53-летний мужчина, у которого положительный результат на коронавирус был получен прижизненно. Смерть наступила от легочной недостаточности, обусловленной двусторонней вирусной пневмонией. Этот пациент страдал хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, информирует комздрав.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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