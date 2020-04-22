Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

"К сожалению, с некоторыми регионами эта работа (по поставкам средств индивидуальной защиты - ред.) складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область - ноль закупок, республика Алтай - ноль закупок, Тыва - ноль закупок, Алтайский край вот заказал впервые 2 тысячи костюмов. Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но, например, ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет", - заявил Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.