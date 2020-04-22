Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
К средствам индивидуальной защиты обычно относятся медицинские маски и перчатки, респираторы, защитные костюмы и другие медицинские изделия.
"К сожалению, с некоторыми регионами эта работа (по поставкам средств индивидуальной защиты - ред.) складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область - ноль закупок, республика Алтай - ноль закупок, Тыва - ноль закупок, Алтайский край вот заказал впервые 2 тысячи костюмов. Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но, например, ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет", - заявил Мантуров в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
По словам министра, с данной ситуацией необходимо разобраться, "чтобы инертность не привела к пожару". Если у регионов возникнет срочная потребность в средствах индивидуальной защиты, выполнить ее оперативно будет просто невозможно, предупредил Мантуров.
Он также добавил, что по распределению средств индивидуальной защиты с Минпромторгом наиболее активно взаимодействуют Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Приморский и Краснодарский края, республики Коми и Марий Эл, Камчатский край, Тульская область и Ставрополье, Псковская, Липецкая и другие области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.