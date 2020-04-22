Жителя Волгограда лишили прав за ДТП с нетрезвым другом на капоте

ВОЛГОГРАД, 22 апр – РИА Новости. Жителя Волгограда лишили водительских прав на год после того, как он проехал на красный сигнал светофора с пьяным приятелем на капоте и врезался в другой автомобиль, сообщает в среду пресс-служба областного ГУМВД.
По информации ведомства, 16 апреля в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина Daewoo Nexia с человеком на капоте в Волгограде проезжает на красный свет, сталкивается с Mitsubishi Lancer, а затем водитель вместе с пассажиром покидают место ДТП. Полиция организовала проверку. Спустя несколько дней полицейским удалось установить личность водителя, на него были возбуждены административные дела по статьям "Нарушение правил перевозки людей", "Проезд на запрещающий сигнал светофора", также водитель привлечен к ответственности за оставление места ДТП.
На видео, опубликованном на сайте ГУМВД, водитель объясняет, что он просто выполнил просьбу своего нетрезвого приятеля, который захотел прокатиться на капоте машины, а проехал на "красный", потому что друг закрыл собой лобовое стекло и ему не было видно светофора.
"Суд, рассмотрев представленные материалы, лишил волгоградца права управления транспортными средствами на срок 1 год", - сообщает ГУМВД.