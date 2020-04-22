Жителя Волгограда лишили прав за ДТП с нетрезвым другом на капоте

По информации ведомства, 16 апреля в соцсетях появилась видеозапись, на которой машина Daewoo Nexia с человеком на капоте в Волгограде проезжает на красный свет, сталкивается с Mitsubishi Lancer, а затем водитель вместе с пассажиром покидают место ДТП. Полиция организовала проверку. Спустя несколько дней полицейским удалось установить личность водителя, на него были возбуждены административные дела по статьям "Нарушение правил перевозки людей", "Проезд на запрещающий сигнал светофора", также водитель привлечен к ответственности за оставление места ДТП.