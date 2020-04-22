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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:01
https://ria.ru/20200422/1570414224.html
В Великобритании оценили меры по борьбе с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/152421/84/1524218413_0:69:2000:1195_1036x0_80_0_0_c0445b0f0b1ec2489845498d0d3da257.jpg
РИА Новости

В Великобритании оценили меры по борьбе с коронавирусом

15:01 22.04.2020
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© AP Photo / Matt DunhamДоминик Рааб
Доминик Рааб
© AP Photo / Matt Dunham
Доминик Рааб. Архивное фото
ЛОНДОН, 22 апр - РИА Новости, Денис Ворошилов. Правительство Великобритании ввело карантин не позже, чем это было необходимо, а строго в соответствии с рекомендацией ученых и врачей, заявил замещающий премьера на время болезни глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.
В среду британские СМИ обвинили правительство в том, что кабинет министров слишком поздно ввел режим карантина, из-за чего в Британии повторяется сложившаяся в Италии сложная ситуация с заболеванием COVID-19. Также лейборист Барри Гардинер заявил, что группа ученых и представителей экстренных служб рекомендовала ввести карантин с конца февраля.
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"Правительство всегда следовало рекомендациям ученых и врачей. И продолжит следовать им... Я не принимаю таких обвинений", - сказал Рааб, отвечая на вопросы парламентариев в среду.
Ранее правительство заявляло, что вводило ограничительные меры постепенно из-за того, что люди не смогут выдержать строгий карантин долгое время и будут нарушать его.
Говоря о том, когда могут быть смягчены карантинные меры, Рааб напомнил, что правительство отслеживает статистику по количеству заражений и в настоящее время не обсуждает вопрос о возможности ослабления ограничений.
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"Мы только начинаем проходить через пик (заболеваемости)... Ограничительные меры будут пересматриваться согласно получаемой информации (о количестве заболевших) и с учетом рекомендации ученых. Нам всем нужно вынести урок из того, что переживаем", - сказал глава МИД.
Премьер Великобритании Борис Джонсон 23 марта в связи с эпидемией коронавируса объявил о введении карантина в стране: британцы могут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима"). Дистанцию между людьми требуется держать не менее двух метров, собираться группами также запрещено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Доминик РаабКоронавирусыБорис ДжонсонВеликобританияИталияВ мире
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