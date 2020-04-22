Общественная палата призвала СМИ не разжигать истерию из-за коронавируса

Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Средства массовой информации должны информировать свою аудиторию в связи с пандемией коронавируса, опираясь на официальные данные, при этом представители СМИ должны воздержаться от "истерии борьбы" - не следует уделять повышенное внимание теме заболевания, считает заместитель секретаря Общественной палаты России Средства массовой информации должны информировать свою аудиторию в связи с пандемией коронавируса, опираясь на официальные данные, при этом представители СМИ должны воздержаться от "истерии борьбы" - не следует уделять повышенное внимание теме заболевания, считает заместитель секретаря Общественной палаты России Сергей Орджоникидзе

"Естественно, люди должны быть информированы должным образом. Но если вас с самого раннего утра и до самого позднего вечера без конца информируют об одном и том же, вам говорят одно и то же слово: "смерть", "болезнь", "коронавирус", то психологически это не может благотворно влиять", - отметил Орджоникидзе в ходе видеоконференции "Обмен опытом в плане борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", которую в среду провели Общественная палата РФ и Гражданский альянс Казахстана

"Я сторонник того, чтобы ни в коем случае не скрывать, что происходит, рассказывать как есть. Но не уделять этому повышенное внимание", - добавил он.

Кроме того, по его словам, представители СМИ начали часто обращаться к неспециалистам по теме эпидемиологии, которые, в свою очередь, рассказывают о своих догадках по дальнейшему развитию ситуации.

"Я бы их ограничил. Это не очень квалифицированные люди, не обладающие полной информацией. Я бы сконцентрировался на официальных данных, которыми располагает Минздрав, прежде всего, и не разжигал бы истерию борьбы с коронавирусом. С ним бороться надо, но делать так, чтобы это не давило психологически на людей", - заключил замсекретаря ОП.