В Алма-Ате приостановили работу больницы, где медики заболели COVID-19

ЦГКБ была закрыта на карантин в середине апреля, после того как более ста ее работников заразились коронавирусной инфекцией, а ее главный врач был уволен, согласно поданному заявлению об уходе по собственному желанию. Руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев 17 апреля сообщал о 193 заболевших медиках клиники.