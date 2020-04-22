В Алма-Ате приостановили работу больницы, где медики заболели COVID-19

АЛМА-АТА, 22 апр - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин издал постановление о приостановке работы Центральной государственной клинической больницы (ЦГКБ) города, более 200 медработников которой заболели коронавирусом.
ЦГКБ была закрыта на карантин в середине апреля, после того как более ста ее работников заразились коронавирусной инфекцией, а ее главный врач был уволен, согласно поданному заявлению об уходе по собственному желанию. Руководитель управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев 17 апреля сообщал о 193 заболевших медиках клиники.
"Вчера мной было вынесено постановление… приостановлена ее эксплуатация и произведен вывод медицинских работников и пациентов в другие лечебные медицинские организации города", - заявил Бекшин на брифинге.
По его данным, число заболевших COVID-19 медработников в городе достигло 383, из них 263 - в ЦГКБ. Он также сообщил, что на карантин закрыта Академия пограничной службы Комитета нацбезопасности, в которой зафиксировано 67 случаев коронавируса среди курсантов.
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Министр здравоохранения Елжан Биртанов во вторник сообщил, что количество зараженных коронавирусом медработников в стране составило 589 человек. Расследование массового заражения медработников в Алма-Ате ведет Генпрокуратура.
В Казахстане подтверждены 2047 случаев коронавируса, из них 19 случаев с летальным исходом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил из-за коронавируса до конца апреля режим ЧП, который действует с 16 марта.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.