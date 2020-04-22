Новак выступил против изменения налогов для снижения цен на бензин

"Новак сам начал говорить о формировании цены на внутренний бензин. Он напомнил, что депутаты 1 июля прошлого года приняли так называемый демпфирующий механизм, который регулирует цену на бензин таким образом: если цена на нефть и цены на бензин выше, чем у нас в России, тогда нефтяные компании компенсируют, если ниже - бюджет нефтяных компаний компенсирует, чтобы они могли нормально функционировать. Он подчеркнул, что сейчас цены не растут", - пояснил Миронов.

"Снижения никакого, к сожалению, не будет. Но он прямо сказал: "Я лично против, но если будет рассматриваться на более высоком уровне такое предложение...". То есть я могу обратиться к президенту с этим вопросом, и он (Новак) готов подключиться (к обсуждению). Но сам он считает, что делать этого нельзя", - пояснил лидер справороссов.