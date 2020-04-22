На Украине ввели госрегулирование цен на ряд товаров из-за коронавируса

Также кабмин ввел госрегулирование путем декларирования на ряд антисептических и дезинфицирующих средств, в том числе карманный спиртовой антисептик и Хлоргексидин, а также на средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, шапочки и перчатки.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.