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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T13:47
https://ria.ru/20200422/1570408491.html
На Украине ввели госрегулирование цен на ряд товаров из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568797246_0:302:3072:2030_1036x0_80_0_0_0d4d0963b59d636a8f05362521f3c4e5.jpg
РИА Новости

На Украине ввели госрегулирование цен на ряд товаров из-за коронавируса

13:47 22.04.2020
474
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПокупатель на кассе супермаркета во Львове
Покупатель на кассе супермаркета во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Покупатель на кассе супермаркета во Львове
КИЕВ, 22 апр - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду на период действия карантина ввел государственное регулирование цен путем декларирования на десять продтоваров, которые считаются социально значимыми, и ряд медицинских товаров противоэпидемиологического назначения.
Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что правительству удалось избежать дефицита продовольственных товаров в магазинах в условиях карантина из-за COVID-19.
"Ввести государственное регулирование цен путем декларирования изменений розничных цен на товары", - говорится в постановлении. Трансляция заседания велась онлайн на канале Youtube.
Согласно документу, перечень социально значимых товаров включает гречку, сахарный песок, пшеничную муку, макаронные изделия украинского производства, молоко пастеризованное жирностью 2,5%, хлеб пшеничный, куриные яйца, куриные тушки, воду минеральную без газа и масло сливочное жирностью 72,5%.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
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Также кабмин ввел госрегулирование путем декларирования на ряд антисептических и дезинфицирующих средств, в том числе карманный спиртовой антисептик и Хлоргексидин, а также на средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, шапочки и перчатки.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Жгут шины и просят не пускать: на Украине встретили сограждан из Китая
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

Украинские правоохранители во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
1 из 12

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

Пострадавший во время протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
2 из 12

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

Демонстрант бросает камень в сторону полицейского фургона во время акции протеста против прибытия самолета с эвакуированными из китайской провинции Хубэй в село Новые Санжары Полтавской области
3 из 12

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2020 / Str

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
4 из 12

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

© AFP 2020 / Str
© REUTERS / Gleb Garanich

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

Эвакуированные, прибывшие из Китая, в аэропорту Харькова, Украина. 20 февраля 2020
5 из 12

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

© REUTERS / Gleb Garanich
© AFP 2020 / Str

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

Военнослужащие Национальной гвардии Украины блокируют ворота медицинского учреждения, где планируется держать эвакуированных из Китая
6 из 12

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

© AFP 2020 / Str
© AFP 2020 / Str

Протестующие принесли шины и подожгли их.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
7 из 12

Протестующие принесли шины и подожгли их.

© AFP 2020 / Str
© AFP 2020 / Str

Начались задержания.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
8 из 12

Начались задержания.

© AFP 2020 / Str
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

Автобусы, перевозящие эвакуированных из Китая, в Полтавской области
9 из 12

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
10 из 12

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk
© AFP 2020 / Maksym Mykhaily

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая
11 из 12

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

© AFP 2020 / Maksym Mykhaily
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

Акция протеста в Полтавской области против прибытия самолета с эвакуированными людьми из Китая. 20 февраля 2020
12 из 12

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
1 из 12

Самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в Харькове 20 февраля.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
2 из 12

Авиалайнер должен был отправиться на санитарную стоянку, а пассажиры и экипаж — в двухнедельный карантин.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
3 из 12

Вывезенных из Китая украинцев планировали разместить в медицинском центре Нацгвардии в поселке Новые Санжары под Полтавой.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
4 из 12

Однако еще в ночь на 20 февраля местные жители перекрыли дорогу из областного центра.

© AFP 2020 / Str
5 из 12

Полицейские попытались разблокировать проезжую часть, но участники акции оказали им сопротивление.

© REUTERS / Gleb Garanich
6 из 12

В Новые Санжары стянули силы Национальной гвардии и технику, в том числе бронированную.

© AFP 2020 / Str
7 из 12

Протестующие принесли шины и подожгли их.

© AFP 2020 / Str
8 из 12

Начались задержания.

© AFP 2020 / Str
9 из 12

Когда автобусам с эвакуированными удалось въехать в село, их встретили криками и забросали камнями.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
10 из 12

"Спасибо, украинцы! Встретили очень тепло", — написала в Instagram девушка, вернувшаяся из Китая.

© AFP 2020 / Maksym Mykhailyk
11 из 12

Украинские власти осудили протесты из-за приезда сограждан из опасного региона.

© AFP 2020 / Maksym Mykhaily
12 из 12

В МВД заявили, что все попытки помешать размещению эвакуированных будут пресечены.

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
260001
Распространение нового коронавирусаИгорь ПетрашкоКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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