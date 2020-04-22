В Приамурье уволили главврача больницы, где у пациентов выявили COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр - РИА Новости. Главврач Белогорской больницы уволен после того, как у двоих пациентов лечебного учреждения был выявлен коронавирус, сообщает правительство Амурской области.

Двоих больных коронавирусом выявили в терапевтическом отделении Белогорской больницы во время лабораторного тестирования на коронавирус больных пневмонией. Заболевшие - члены одной семьи, их перевели в специализированный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы.

"Главврач Белогорской больницы Михаил Горбунов отстранен от занимаемой должности. Поводом для увольнения послужило неисполнение приказа минздрава "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области",- сообщает правительство Приамурья.

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Приказ регламентирует действия медиков при выявлении больных с внебольничными пневмониями и респираторными инфекциями, "не исключающими COVID-19", а также схему маршрута госпитализации пациентов.

Обязанности главврача Белогорской больницы временно возложены на заместителя Горбунова Ольгу Власову.

Всего в Приамурье, по последним данным, выявлено 23 случая коронавируса, пять человек выздоровели.