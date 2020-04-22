Итальянский отель подал в суд на Китай из-за коронавируса

РИМ, 22 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Отель на итальянском курорте Кортина-Д"Ампеццо подал в суд на министерство здравоохранения Отель на итальянском курорте Кортина-Д"Ампеццо подал в суд на министерство здравоохранения Китая из-за ущерба, понесенного им из-за эпидемии коронавируса

Гостиница обвиняет китайские власти в "несвоевременном информировании Всемирной организации здравоохранения о распространении коронавируса и смертности от нее в период с ноября по декабрь 2019 года". Кроме того, согласно иску, который рассматривает суд города Беллуно, Китай не предпринял необходимые проверки при вылете из своих аэропортов, что привело к огромному ущербу для итальянского туризма.

Как заявил телеканалу Tgcom24 адвокат гостиницы Марко Виньола, ее примеру могут последовать другие туристические структуры. Его же клиенты упустили возможность провести финал Кубка мира по горным лыжам, который должен было пройти в городе в итальянских Альпах в марте.

В заявлении представители отеля говорят о его непредвиденном закрытии 12 марта в разгар зимнего сезона, что "привело к катастрофическим последствиям, в том числе увольнению сотрудников и расторжению контрактов на поставки. Гостиница просит суд Беллуно признать "серьезные упущения" китайского министерства, которые "не позволили итальянскому государству оперативно принять меры, которые должны быть приняты в области общественного здравоохранения, что, несомненно, минимизировало бы негативные последствия" от эпидемии COVID-19.

Ранее в суд на КНР подал американский штат Миссури, обвиняя страну в пандемии коронавируса. По словам генпрокурора штата, правительство Китая "лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни".