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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T15:42
https://ria.ru/20200422/1570406287.html
Итальянский отель подал в суд на Китай из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570099264_0:73:3076:1803_1036x0_80_0_0_e8aceb7e891e9af949ff830f27d3a7f3.jpg
РИА Новости

Итальянский отель подал в суд на Китай из-за коронавируса

13:23 22.04.2020 (обновлено: 15:42 22.04.2020)
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© REUTERS / Massimo PincaМашина скорой помощи в Италии
Машина скорой помощи в Италии
© REUTERS / Massimo Pinca
РИМ, 22 апр - РИА Новости, Александр Логунов. Отель на итальянском курорте Кортина-Д"Ампеццо подал в суд на министерство здравоохранения Китая из-за ущерба, понесенного им из-за эпидемии коронавируса.
Гостиница обвиняет китайские власти в "несвоевременном информировании Всемирной организации здравоохранения о распространении коронавируса и смертности от нее в период с ноября по декабрь 2019 года". Кроме того, согласно иску, который рассматривает суд города Беллуно, Китай не предпринял необходимые проверки при вылете из своих аэропортов, что привело к огромному ущербу для итальянского туризма.
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
16 апреля, 08:00Распространение нового коронавируса
Путин и Природа: кто искупит мировую вину за эпидемию
Как заявил телеканалу Tgcom24 адвокат гостиницы Марко Виньола, ее примеру могут последовать другие туристические структуры. Его же клиенты упустили возможность провести финал Кубка мира по горным лыжам, который должен было пройти в городе в итальянских Альпах в марте.
В заявлении представители отеля говорят о его непредвиденном закрытии 12 марта в разгар зимнего сезона, что "привело к катастрофическим последствиям, в том числе увольнению сотрудников и расторжению контрактов на поставки. Гостиница просит суд Беллуно признать "серьезные упущения" китайского министерства, которые "не позволили итальянскому государству оперативно принять меры, которые должны быть приняты в области общественного здравоохранения, что, несомненно, минимизировало бы негативные последствия" от эпидемии COVID-19.
Пустые улицы, закрытые магазины: коронавирус в Италии
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

Пустые улицы Новары
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

Сотрудники социальной службы доставляют продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

Кафе в Новаре, закрытое из-за угрозы распространения коронавируса
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

Люди на одной из улиц Новары
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Все массовые мероприятия отменены.

Сотрудники социальной службы покупают продукты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

Информационные листовки на кладбища в Новаре
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

Пустая железнодорожная платформа в Новаре
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

Пункт медицинского осмотра неподалеку от городской больницы в Новаре
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

Люди на одной из улиц Новары
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Почти вся торговля прекратилась.

Один из магазинов в Новаре, закрытых из-за угрозы распространения коронавируса
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

Сотрудник социальной службы покупает необходимые медикаменты людям пожилого возраста для предотвращения распространения инфекции
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

Сотрудники полиции на контрольно-пропускном пункте в Новаре
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

Женщина в маске но одной из улиц Новары
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Сотрудники Красного креста Италии в пункте медицинского осмотра в городе Новара
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанк

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

Пустые улицы Новары
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
1 из 16

Всего за сутки число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Италии выросло на две тысячи и превысило 12 тысяч.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
2 из 16

Смертельных случаев стало больше на 196. По последним данным, погибли 827 человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
3 из 16

Сводки о количестве зараженных публикуют каждый день.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
4 из 16

Власти ввели новые меры по борьбе с распространением инфекции.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
5 из 16

Карантин, объявленный ранее в северных регионах, распространили на всю страну.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
6 из 16

Все массовые мероприятия отменены.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
7 из 16

Не проводится никаких гражданских и религиозных церемоний, включая похороны.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
8 из 16

Перемещения между населенными пунктами отныне разрешены только при особой необходимости.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
9 из 16

Чтобы покинуть город, нужно заполнить специальный документ, указав причину выезда.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
10 из 16

За обман придется заплатить штраф или даже сесть в тюрьму.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
11 из 16

Почти вся торговля прекратилась.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
12 из 16

Открыты лишь магазины, где можно купить предметы первой необходимости, и аптеки.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
13 из 16

Фабрики и производства будут работать при соблюдении мер безопасности, сообщил премьер-министр Джузеппе Конте.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
14 из 16

Эффект от усилий можно будет увидеть через пару недель, отмечают власти.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
15 из 16

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
16 из 16

В 114 странах мира инфекцию диагностировали у 118 тысяч человек.

© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Ранее в суд на КНР подал американский штат Миссури, обвиняя страну в пандемии коронавируса. По словам генпрокурора штата, правительство Китая "лгало всему миру относительно опасности и заразности COVID-19, заставляло замолчать тех, кто жаловался, и ничего не сделало для того, чтобы остановить распространение болезни".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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