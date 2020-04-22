Дома престарелых в Приамурье переведут в режим изоляции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 апр - РИА Новости. Психоневрологические интернаты (ПНИ), дома-интернаты для детей, престарелых, инвалидов в Психоневрологические интернаты (ПНИ), дома-интернаты для детей, престарелых, инвалидов в Амурской области переводят на режим изоляции для профилактики распространения коронавируса , сообщает минсоцзащиты региона.

"Утвержден план мероприятий и график перевода учреждений в режим изоляции. Первым "закрытым" учреждением стал Белогорский психоневрологический интернат - в режим изоляции он переведен с 22 апреля. 24 апреля закроются еще пять учреждений 27 апреля будут изолированы еще три учреждения. Данное решение направлено на защиту опекаемых, на недопущение проникновения и распространения инфекции в социальных учреждениях круглосуточного типа",- сообщает министерство.

Режим изоляции введут в Усть-Ивановском ПНИ, Благовещенском доме-интернате, пансионате "Приозерье", Архаринском и Райчихинском дома-интернатах для престарелых и инвалидов, Мухинском и Мазановском ПНИ, Малиновском доме-интернате для детей.

Уточняется, что учреждения "минимум на три недели" сделают запасы продуктов питания, питьевой воды, лекарств, гигиенических и чистящих средств, а также средств индивидуальной защиты. Также решается вопрос о возможности обеспечить для проживающих в ПНИ и интернатах и сотрудников видеосвязь с родственниками.

Работников учреждений, заступающих на смены, которые будут длиться не меньше двух недель, обследуют на коронавирус. Определен порядок действий при выявлении больного с признаками COVID-19.

Всего в Приамурье, по последним данным, выявлено 23 случая коронавируса, пять человек выздоровели.