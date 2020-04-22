Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Центробанк в понедельник продал рекордный объем валюты для поддержки рубля. Сумма составила 16,8 миллиарда рублей.
Банк России начал продажу валюты еще 10 марта, тогда сумма операций составляла от 3,6 до 7,7 миллиарда рублей в день. Кроме того, ЦБ с 19 марта продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку.
Эти продажи проходят в случае цены нефти Urals ниже 25 долларов за баррель. За их счет продажи выросли и составляли от 12,8 миллиарда рублей до 16 миллиардов рублей в день.
Днем 22 апреля курс доллара упал ниже 77 рублей.
Падение цен на нефть
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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