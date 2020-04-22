Центробанк продал рекордный объем валюты для поддержки рубля

Банк России начал продажу валюты еще 10 марта, тогда сумма операций составляла от 3,6 до 7,7 миллиарда рублей в день. Кроме того, ЦБ с 19 марта продает дополнительные объемы валюты из ФНБ для реализации сделки по Сбербанку.