В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

"По состоянию на 22 апреля 2020 года на территории Донецкой народной республики зарегистрированы и подтверждены лабораторно 36 случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки не было новых случаев", - сказала Долгошапко в среду на брифинге.