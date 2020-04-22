В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Долгошапко сообщила, что благодаря ограничительным мерам удается контролировать динамику распространения коронавируса COVID-19.
Ранее в минздраве ДНР сообщили, что число лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике выросло до 36, последний был зафиксирован 17 апреля.
"По состоянию на 22 апреля 2020 года на территории Донецкой народной республики зарегистрированы и подтверждены лабораторно 36 случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки не было новых случаев", - сказала Долгошапко в среду на брифинге.
Министр здравоохранения предположила, что такого эффекта удалось достичь благодаря ограничительным мерам, которые были приняты в ДНР с введением режима повышенной готовности.
"Что касается динамики развития, может быть, благодаря тому, что у нас перекрыты границы и въезд в республику ограничен, особенно со стороны Украины, нам таким образом удается сдерживать завоз… Свои очаги нам удалось локализовать", - сказала Долгошапко.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.