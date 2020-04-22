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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T13:11
https://ria.ru/20200422/1570405318.html
В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В ДНР оценили ситуацию с распространением коронавируса

13:11 22.04.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Скорая помощь. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Министр здравоохранения самопровозглашенной Донецкой народной республики Ольга Долгошапко сообщила, что благодаря ограничительным мерам удается контролировать динамику распространения коронавируса COVID-19.
Ранее в минздраве ДНР сообщили, что число лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19 в республике выросло до 36, последний был зафиксирован 17 апреля.
"По состоянию на 22 апреля 2020 года на территории Донецкой народной республики зарегистрированы и подтверждены лабораторно 36 случаев коронавирусной инфекции. За истекшие сутки не было новых случаев", - сказала Долгошапко в среду на брифинге.
Министр здравоохранения предположила, что такого эффекта удалось достичь благодаря ограничительным мерам, которые были приняты в ДНР с введением режима повышенной готовности.
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Скорость распространения нового коронавируса
"Что касается динамики развития, может быть, благодаря тому, что у нас перекрыты границы и въезд в республику ограничен, особенно со стороны Украины, нам таким образом удается сдерживать завоз… Свои очаги нам удалось локализовать", - сказала Долгошапко.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВОЗУкраинаВ мире
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