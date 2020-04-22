Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Датские ученые выяснили, что у человека, который пьет кофе, меняются вкусовые ощущения — сладкая пища кажется более сладкой, а горькая — не такой горькой. Результаты исследования Датские ученые выяснили, что у человека, который пьет кофе, меняются вкусовые ощущения — сладкая пища кажется более сладкой, а горькая — не такой горькой. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.

Склонность любителей кофе к темному горькому шоколаду теперь получила научное объяснение.

Исследователи из Орхусского университета Александр Вик Фьельдстад (Alexander Wieck Fjældstad) и Энрике Фернандес (Henrique Fernandes) провели анализ хемосенсорной чувствительности людей, употребляющих кофе, чтобы выяснить, влияет ли этот напиток на вкусовую и обонятельную чувствительность.

В ходе исследования у 156 добровольцев тестировали обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе. Выяснилось, что на восприятие запахов кофе не влияет, а вот на вкус оказывает своеобразное влияние.

"Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи", — приводятся в пресс-релизе университета слова Фьельдстада.

Чтобы исключить влияние кофеина, исследователи повторили эксперимент с кофе без него, и результаты оказались точно такими же.

"Вероятно, такой эффект создают какие-то горькие вещества в кофе, — говорит ученый. — Этим можно объяснить, почему людям нравится вместе с кофе темный шоколад. Его вкус становится намного мягче, потому что горечь приглушена, а сладость повышена".

Авторы отмечают, что влияние кофе на вкусовые ощущения у всех добровольцев было кратковременным и фиксировалось, только когда они его пили.

По мнению ученых, результаты исследования не только позволяют лучше понять, как работают вкусовые рецепторы, но и могут иметь реальное практическое значение. Люди обладают различной хемосенсорной чувствительностью, а задача производителей продуктов питания — найти универсальные ароматы, которые все воспринимают одинаково.

Новые продукты обычно тестируют отдельно от других, и до начала вкусовых испытаний их участники, как правило, воздерживаются от приема любой пищи. Но в жизни, отмечают авторы, все совсем не так — люди употребляют продукты именно в сочетании, так что тестировать вкус надо таким же образом.

"Известно, что наши чувства влияют друг на друга, но удивительно, что ощущения сладости и горечи так легко поддаются влиянию. Дополнительные исследования в этой области могут иметь значение для регулирования использования сахара и подсластителей в качестве пищевых добавок", — объясняет Фьельдстад.