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РИА Наука
2020-04-22T16:21
https://ria.ru/20200422/1570404913.html
Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса
https://cdn22.img.ria.ru/images/154978/87/1549788757_0:317:3077:2047_1036x0_80_0_0_802ab3dd4d97cd6f2ef4fe764c2071e1.jpg
РИА Новости

Ученые обнаружили, что кофе меняет чувство вкуса

13:04 22.04.2020 (обновлено: 16:21 22.04.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынСахар
Сахар
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Датские ученые выяснили, что у человека, который пьет кофе, меняются вкусовые ощущения — сладкая пища кажется более сладкой, а горькая — не такой горькой. Результаты исследования опубликованы в журнале Foods.
Склонность любителей кофе к темному горькому шоколаду теперь получила научное объяснение.
Исследователи из Орхусского университета Александр Вик Фьельдстад (Alexander Wieck Fjældstad) и Энрике Фернандес (Henrique Fernandes) провели анализ хемосенсорной чувствительности людей, употребляющих кофе, чтобы выяснить, влияет ли этот напиток на вкусовую и обонятельную чувствительность.
В ходе исследования у 156 добровольцев тестировали обоняние и вкусовые ощущения до и после употребления кофе. Выяснилось, что на восприятие запахов кофе не влияет, а вот на вкус оказывает своеобразное влияние.
"Люди после употребления кофе становились более чувствительными к сладости и менее чувствительными к горечи", — приводятся в пресс-релизе университета слова Фьельдстада.
Чтобы исключить влияние кофеина, исследователи повторили эксперимент с кофе без него, и результаты оказались точно такими же.
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"Вероятно, такой эффект создают какие-то горькие вещества в кофе, — говорит ученый. — Этим можно объяснить, почему людям нравится вместе с кофе темный шоколад. Его вкус становится намного мягче, потому что горечь приглушена, а сладость повышена".
Авторы отмечают, что влияние кофе на вкусовые ощущения у всех добровольцев было кратковременным и фиксировалось, только когда они его пили.
По мнению ученых, результаты исследования не только позволяют лучше понять, как работают вкусовые рецепторы, но и могут иметь реальное практическое значение. Люди обладают различной хемосенсорной чувствительностью, а задача производителей продуктов питания — найти универсальные ароматы, которые все воспринимают одинаково.
Новые продукты обычно тестируют отдельно от других, и до начала вкусовых испытаний их участники, как правило, воздерживаются от приема любой пищи. Но в жизни, отмечают авторы, все совсем не так — люди употребляют продукты именно в сочетании, так что тестировать вкус надо таким же образом.
"Известно, что наши чувства влияют друг на друга, но удивительно, что ощущения сладости и горечи так легко поддаются влиянию. Дополнительные исследования в этой области могут иметь значение для регулирования использования сахара и подсластителей в качестве пищевых добавок", — объясняет Фьельдстад.
В частности, считают авторы, эти данные могут послужить для сознательного снижения сахара и калорий в пище, что будет полезно для тех, кто страдает избыточным весом и диабетом.
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Популярные комментарии
Вообще-то это наследственная информация и рецепторы на языке, которые более и менее активны. Так человек получает больше удовольствия от перца и горечи, чем от сладкой булочки или до жути сладкого торта. Это заметно с детского возраста, когда человек выбирает между чаем, кофе, кофе с лимоном, чай с лимоном, чай/кофе с молоком или сгущёнка, еда : перчит, пересаливает, не солит, острая пища. Язык и запах даёт информацию и удовольствие или отторжение. Сам кофе не причём - т.е. ничего не меняет, организм изначально имеет вкусовые предпочтения заложенные в днк. Тратят время на странные эксперименты...и выдают это за какие-то бесконечные мини открытия и зарплату наверно получают. Вместо него человек сварит какао или будет использовать горькие сорта чая или мёда и так далее.
22 апреля, 13:30
Оксана Щекарева
2230005
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