Эксперт прокомментировал запуск Ираном спутника

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Запуск в космос Ираном своего первого военного спутника является знаковым событием, которое, однако, едва ли сможет существенно усилить его военный потенциал, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН, эксперт РСМД Владимир Сажин.
В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец").
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По мнению Сажина, запуск первого военного спутника, "безусловно, является большим шагом в развитии иранской ракетной промышленности". Однако, подчеркивает эксперт, его значимость с точки зрения усиления военного потенциала Исламской Республики преувеличивать не стоит.
"Я не думаю, что этот спутник сможет чрезвычайно усилить военный потенциал Ирана, однако событие все равно знаковое. Впервые Иран заявил об использовании космоса в военных целях", - прокомментировал Сажин. Вместе с тем, востоковед отметил, что в Иране "очень сильны пропагандистские кампании, связанные с достижениями в сфере военных технологий". "Без этого не обошлось и здесь", - констатировал эксперт.
Операция по выводу спутника на орбиту состоялась после неудачной попытки вывести в начале февраля другой спутник, запуск которого не преследовал военных целей. Еще ранее - в январе 2019 года - Ирану не удалось вывести сразу несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.
США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. Россия обращала внимание на то, что точная формулировка содержит лишь соответствующий призыв.