Эксперт прокомментировал запуск Ираном спутника

В среду утром иранские военные успешно, по их заявлению, вывели первый военный спутник "Нур" ("Свет") на 425-километровую орбиту, запустив его при помощи ракеты-носителя "Касед" ("Гонец").

"Я не думаю, что этот спутник сможет чрезвычайно усилить военный потенциал Ирана, однако событие все равно знаковое. Впервые Иран заявил об использовании космоса в военных целях", - прокомментировал Сажин. Вместе с тем, востоковед отметил, что в Иране "очень сильны пропагандистские кампании, связанные с достижениями в сфере военных технологий". "Без этого не обошлось и здесь", - констатировал эксперт.