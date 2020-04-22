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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T13:02
https://ria.ru/20200422/1570404570.html
Коронавирус нашли еще у 22 жителей Марий Эл
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152346_0:157:3082:1891_1036x0_80_0_0_b0f67b6213037eb450231d3a8a9add5f.jpg
РИА Новости

Коронавирус нашли еще у 22 жителей Марий Эл

13:01 22.04.2020 (обновлено: 13:02 22.04.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
Контейнер для биоматериала. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 22 жителей Марий Эл, общее количество заболевших составляет 333 человека, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее на территории Марий Эл было зафиксировано 311 случаев заражения коронавирусной инфекцией, одна женщина умерла, из больниц были выписаны 52 выздоровевших пациента.
"В Марий Эл увеличилось число больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией на 22 человек", - говорится в сообщении оперштаба. Общее количество заболевших увеличилось до 333.
По данным республиканского минздрава, в инфекционных стационарах республики с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 215 человек. "Из них с подтвержденной коронавирусной инфекцией 41. В тяжелом состоянии 45 пациентов, в состоянии средней степени тяжести - 164, легкой степени тяжести - шесть. Два пациента на искусственной вентиляции легких, 88 нуждаются в кислородной поддержке", - отмечается в сообщении.
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15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
В инфекционном и перепрофилированном терапевтическом отделениях Йошкар-Олинской городской больницы лечатся 143 пациента, у 138 диагностирована пневмония. "В тяжелом состоянии – 40 человек, в состоянии средней степени тяжести – 103. Один пациент на искусственной вентиляции легких, но его состояние улучшается: по одному часу уже дышит самостоятельно. 78 человек нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – 13", - отмечается в сообщении регионального минздрава.
В Детской республиканской клинической больнице лечатся 14 пациентов, у четверых пневмония, девять – в состоянии средней степени тяжести, пять – легкой степени тяжести. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – пять человек. В Звениговской ЦРБ находятся восемь пациентов в состоянии средней степени тяжести, кислородозависимый один. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – один пациент.
В инфекционном отделении Козьмодемьянской межрайонной больницы проходят курс лечения девять пациентов, все в состоянии средней степени тяжести, восемь с диагнозом "пневмония". С подтвержденной коронавирусной инфекцией – шесть человек. В инфекционное отделение Волжской центральной городской больницы госпитализированы восемь пациентов в состоянии средней степени тяжести. У семи пациентов пневмония, двое нуждаются в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией - два человека.
Коронавирус под микроскопом
22 апреля, 12:52Распространение нового коронавируса
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В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ на лечении 23 пациента, из них у 19 - пневмония. В тяжелом состоянии три пациента, в состоянии средней степени тяжести - 19, легкой степени тяжести – один. На искусственной вентиляции легких один пациент, в кислородной поддержке нуждаются шесть человек. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – восемь человек. В перепрофилированном лечебном корпусе Медведевской ЦРБ находятся 10 пациентов, пять – с пневмонией. Двое в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести, один нуждается в кислородной поддержке. С подтвержденной коронавирусной инфекцией – шесть человек.
"За минувшие сутки из инфекционных стационаров республики выписаны 29 пациентов, проходивших лечение по поводу коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Марий ЭлПроисшествия
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