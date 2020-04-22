Путин в среду пообщается с главами Свердловской и Воронежской областей

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в онлайн-формате пообщается с губернаторами Свердловской и Воронежской областей Евгением Куйвашевым и Александром Гусевым, а также проведет международный телефонный разговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодняшний рабочий день у президента структурно похож на вчерашний. Сегодня он посвятит, собственно, до середины дня у него будет работа с регионами. В частности, опять в режиме онлайн состоится беседа с губернатором Свердловской области Куйвашевым и с губернатором Воронежской области Гусевым", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что эти мероприятия будут публичными.
"Во второй половине дня еще несколько рабочих встреч. Они непубличные и тоже онлайн. Будет международный телефонный разговор. Мы дадим вам сообщение", - добавил Песков.