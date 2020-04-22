Премьер Испании рассказал о мерах по смягчению карантина

МАДРИД, 22 апр – РИА Новости. Постепенное смягчение карантина в Постепенное смягчение карантина в Испании начнется во второй половине мая, заявил премьер страны Педро Санчес

В среду в конгрессе депутатов проходит заседание, по итогам которого депутаты должны проголосовать за предложение правительства об очередном продлении режима повышенной готовности – до 9 мая включительно.

Выступая перед законодателями, большинство из которых следят за заседанием онлайн, Санчес сообщил, что власти страны намерены начать смягчение карантинных мер со второй половины мая.

"Во второй половине мая как ориентир мы начнем вторую фазу борьбы с эпидемией COVID-19. Правила и ограничения должны меняться, чтобы соответствовать этим новым сценариям. Будет снижаться опасность и в соответствии с этим снижением будет меняться режим повышенной готовности", - заявил Санчес.

"Надо принять, что деэскалация будет медленной и постепенной, поскольку она должна быть безопасной", - добавил глава кабинета. По его словам, цель – "защита граждан и сохранение системы здравоохранения".

При этом Санчес отметил, что власти страны примут документ, который позволит детям до 14 лет выходить на улицы, однако "это исключение не повлияет на общие правила карантина".

Премьер также не исключил, что ограничительные меры будут меняться в разных автономных сообществах в зависимости от развития там эпидемиологической ситуации.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США). С начала эпидемии и по 22 апреля в Испании выявлено более 208 тысяч случаев заболевания, умерли 21 717 человек.

Министр здравоохранения Сальвадор Илья накануне подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.