Российские граждане в аэропорту Денпасара ожидают посадки на рейс в Москву

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пхукета, Денпасара, Гоа и Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля, планируются рейсы из Бангкока Аликанте , сообщает российский Минтранс

"Росавиацией в рамках рабочей группы сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте", - говорится в сообщении.

Как ожидается, 23 апреля S7 вывезет россиян из Бангкока в Новосибирск и Красноярск. В этот же день запланирован рейс "Якутии" по маршруту Денпасар – Владивосток (прибытие в аэропорт назначения – 24 апреля).

На 24 апреля запланировано пять вывозных рейсов. "Уральские авиалинии" вывезут россиян из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также из Аликанте в Нижний Новгород. Планируется рейс S7 из Пхукета в Новосибирск. Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс "России". "Аврора" вывезет россиян во Владивосток из Сеула.

На 25 апреля планируются два вывозных рейса "Авроры" из Бангкока в Южно-Сахалинск и Хабаровск. В предварительном графике на 25 апреля также значится рейс "Уральских авиалиний" из Бангкока в Иркутск и Казань. Авиакомпания 26 апреля планирует доставить россиян из Гоа в Уфу. Еще один рейс 26 апреля из Бангкока в Петропавловск-Камчатский готовится выполнить "Аврора".

Танзании и "Прорабатывается вопрос организации 27 апреля сложного вывозного рейса из Маврикия Сейшельских островов . К нему готовится Royal Flight. "Ютэйр" ведет подготовку другого сложного рейса по маршруту Денпасар - Фиджи – Денпасар - Бангкок – Сургут. Он запланирован на 27 апреля", - сообщает Минтранс РФ.

Минтранс отмечает, что окончательное решение о выполнении вывозных рейсов из предварительного графика принимает оперативный штаб правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.