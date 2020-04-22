В Петербурге развернули более четырех тысяч коек для пациентов с COVID-19

Передача более 5000 защитных костюмов для врачей от Средне-Невского судостроительного завода городской больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге принимают девять медицинских учреждений, где развернуто 4 013 коек, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Сегодня в Санкт-Петербурге больных с COVID-19 принимают 9 медучреждений - развернуто 4 013 коек", - сообщает комитет на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В частности, пациентов с новой коронавирусной инфекцией принимают: Клиническая больница имени С.П. Боткина, городская многопрофильная больница №2, больница святого Георгия, Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, Покровская больница, городская больница №20, городская больница №40 (всего 3 651 койка), а также детская больница №5 имени Н.Ф. Филатова (362 койки).

Ранее сообщалось, что всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 2267 случаев заражения COVID-19. Умерло 14 человек. Выздоровело 296 человек.