Эксперт считает, что в ЕС уже есть договоренности о финпомощи

Однако, по его словам, пока не до конца ясно, как эти детали повлияют на позицию тех или иных стран ЕС.

"Между тем, общий настрой вполне понятный: сейчас страны Евросоюза воюют за свои интересы в условиях пандемии, но в то же время понимают, что без объединения усилий, в том числе и в рамках задействования финансовых инструментов, финансовой помощи, без этого не обойтись, здесь риски велики. Поэтому все настроены на то, что такой договор необходим", - считает эксперт.