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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T12:29
https://ria.ru/20200422/1570402141.html
Эксперт считает, что в ЕС уже есть договоренности о финпомощи
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

Эксперт считает, что в ЕС уже есть договоренности о финпомощи

12:29 22.04.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Принципиальные договоренности между странами ЕС по пакету финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса уже есть, в Европе понимают, что бороться с этой проблемой необходимо общими усилиями, заявил РИА Новости заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
"Сегодня эти проблемы обсуждаются на совете министров иностранных дел ЕС. И я думаю, если саммит назначен сразу после совета министров, то, как мне представляется, принципиальные договоренности уже существуют, осталось только обсудить детали", - сказал Данилов в ответ на вопрос о том, смогут ли страны Евросоюза договориться по пакету финансовой помощи.
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Однако, по его словам, пока не до конца ясно, как эти детали повлияют на позицию тех или иных стран ЕС.
"Между тем, общий настрой вполне понятный: сейчас страны Евросоюза воюют за свои интересы в условиях пандемии, но в то же время понимают, что без объединения усилий, в том числе и в рамках задействования финансовых инструментов, финансовой помощи, без этого не обойтись, здесь риски велики. Поэтому все настроены на то, что такой договор необходим", - считает эксперт.
Кроме того, как отметил Данилов, частью этого вопроса является предоставление помощи странам Восточного партнерства, прежде всего, речь идет о Молдове, Украине и Белоруссии: "И здесь в принципиальном плане вопрос уже решен, и помощь будет предоставлена, поскольку речь идет не только об укреплении инструментов Восточного партнерства, но и о карантинных мерах на границах ЕС".
Саммит ЕС 23 апреля должен обсудить в формате онлайн-конференции пакет экстренной помощи по преодолению последствий карантина в странах Европы в размере 540 миллиардов евро.
Из этих денег 100 миллиардов евро Еврокомиссия выделит в рамках программы SURE, направленной на поддержку занятости. Еще 200 миллиардов евро - это программа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по кредитованию бизнеса. Оставшиеся 240 миллиардов евро - заемные деньги, которые привлечет Стабфонд ЕС - Европейский стабилизационный механизм (ESM) - и будет выдавать под льготные проценты отдельным странам ЕС для защиты от дефолтов, которые грозят им в результате огромных трат на национальные меры поддержки экономики и граждан. По последней части пакета - на 240 миллиардов евро - между странами ЕС сохраняются разногласия о порядке его финансирования и условиях его предоставления.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дмитрий Данилов (глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН)Российская академия наукЕврокомиссияВ мире
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