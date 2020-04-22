Начало учебного года в вузах будет зависеть от ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что от ситуации с коронавирусом зависит, в традиционной или дистанционной форме начнется учебный год в российских вузах в сентябре.

"Учебный год начнем 1 сентября, формат обучения выберем из текущей ситуации", - заявил Фальков на брифинге, видео которого опубликовано на сайте кабмина.

Ранее Фальков рекомендовал российским вузам с 16 марта организовать переход на дистанционное обучение студентов для профилактики распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.

В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.