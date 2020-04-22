В Югре более двух тысяч ветеранов получат подарки к 75-летию Победы

Отмечается, что в праздничные наборы войдут югорские лакомства и дикоросы: орехи в меду, варенье из местных ягод, грибы, кедровое масло с живицей, сувенирный шоколад, кедровые конфеты ручной работы, травяной чай.

"Именно с таких репродукторов все услышали о начале войны, по нему ежедневно следили за сводками с полей сражений. Именно такой репродуктор голосом Левитана возвестил о самом долгожданном дне - дне Великой Победы. Наш подарок будет воспроизводить 75 музыкальных произведений, посвященных войне", - пояснила она.