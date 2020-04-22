В Югре более двух тысяч ветеранов получат подарки к 75-летию Победы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 апр - РИА Новости. Более двух тысяч ветеранов в Ханты-Мансийском автономном округе получат подарки от губернатора к 75-летию Победы, в набор войдут сувенирные репродукторы образца 1940-х годов, сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.
"В честь празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, проживающим на территории автономного округа, вручат подарочные наборы от имени губернатора Югры Натальи Комаровой... Подарочные наборы получат 2115 ветеранов, живущих в Югре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в праздничные наборы войдут югорские лакомства и дикоросы: орехи в меду, варенье из местных ягод, грибы, кедровое масло с живицей, сувенирный шоколад, кедровые конфеты ручной работы, травяной чай.
По словам директора департамента социального развития региона Терезы Пономаревой, ветеранов также ждет еще один подарок - сувенирный репродуктор, копия образца 1940-х годов.
"Именно с таких репродукторов все услышали о начале войны, по нему ежедневно следили за сводками с полей сражений. Именно такой репродуктор голосом Левитана возвестил о самом долгожданном дне - дне Великой Победы. Наш подарок будет воспроизводить 75 музыкальных произведений, посвященных войне", - пояснила она.
Первые наборы уже получили ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Белоярском и Березовском районах. Все подарки соцработники планируют вручить до 8 мая.