КРАСНОЯРСК, 22 апр - РИА Новости. Лесники в Хакасии вторые сутки тушат крупнейший с начала сезона лесной пожар, сообщает правительство региона.
"В Хакасии лесники вторые сутки тушат крупный лесной пожар. В понедельник на пульт единой диспетчерской службы поступила информация о наличии двух термических точек в Усть-Абаканском районе в 18 километрах от поселка Вершина-Биджа. Пожар перекинулся на лесную территорию с сопредельных земель, в том числе и сельскохозяйственного назначения. Жаркая ветреная погода и густая сухая трава способствовали быстрому распространению низового пожара", - говорится в сообщении.
На тушении работает более 30 человек. Сейчас пожар локализован. С начала лесопожарного сезона в Хакасии это самый крупный лесной пожар, уточняют власти. Общая площадь, пройденная огнем в Биджинском участковом лесничестве, составляет более 1850 гектаров. Всего в Хакасии с начала сезона зафиксировано 16 лесных пожаров.