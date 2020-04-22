В Хакасии вторые сутки тушат крупнейший с начала сезона лесной пожар

"В Хакасии лесники вторые сутки тушат крупный лесной пожар. В понедельник на пульт единой диспетчерской службы поступила информация о наличии двух термических точек в Усть-Абаканском районе в 18 километрах от поселка Вершина-Биджа. Пожар перекинулся на лесную территорию с сопредельных земель, в том числе и сельскохозяйственного назначения. Жаркая ветреная погода и густая сухая трава способствовали быстрому распространению низового пожара", - говорится в сообщении.