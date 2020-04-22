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2020-04-22T18:38
https://ria.ru/20200422/1570400087.html
В Москве с утра зафиксировали 5,6 тысячи автомобилей без пропуска
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570396185_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_f28072aff8676aeb5c0656a3bb977e4c.jpg
РИА Новости

В Москве с утра зафиксировали 5,6 тысячи автомобилей без пропуска

12:01 22.04.2020 (обновлено: 18:38 22.04.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 5,6 тысячи автомобилей без пропуска было зафиксировано в Москве утром 22 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Утром 22 апреля в Москве было зафиксировано около 5,6 тысячи автомобилей без цифровых пропусков. Ко всем этим автомобилистам будут применены меры административного характера. Сейчас мы совместно с органами полиции выясняем, есть ли у этих людей ограничения от врачей на передвижение по Москве и области", - пояснил Ликсутов.
Стоп, машина: проверка цифровых пропусков в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

Передвижная камера фото-видеофиксации нарушений правил дородного движения (ПДД) автомобиля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Москве
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Их владельцам теперь грозят штрафы.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у пассажира такси цифровой пропуск на передвижение по Москве
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

Инспектор дорожно-патрульной службы на въезде в Москву
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

Инспекторы дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

Инспектор дорожно-патрульной службы во время проверки наличия цифрового пропуска на передвижение по Москве
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
1 из 10

В столице действует контроль за передвижением по городу на любом виде транспорта.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
2 из 10

Утром 22 апреля более пяти с половиной тысяч автомобилей ехали без цифровых пропусков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
3 из 10

Их владельцам теперь грозят штрафы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
4 из 10

Чтобы избежать наказания за нарушение пропускного режима, требуется включить госномер машины в цифровой пропуск.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
5 из 10

Сделать это нужно как минимум за пять часов до предполагаемой поездки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 10

Перед выходом из дома лучше еще раз убедиться, что пропуск действителен.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
7 из 10

Автомобили, не включенные в цифровые пропуска, будут считаться нарушителями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
8 из 10

Действие цифровых пропусков распространяется только на легковые автоперевозки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
9 из 10

Для большегрузов действительны выданные ранее разрешения.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
10 из 10

Дополнительные меры в Москве ввели, чтобы остановить распространение коронавируса.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Он также напомнил, что при получении пропуска необходимо указывать номер личного автомобиля.
"Уже 3,7 миллиона автомобилистов указали номера своих автомобилей в автоматизированной системе Москвы и области. Просим всех, у кого есть пропуск и кто планирует передвигаться по городу на личном автомобиле, привязать данные вашей машины к электронному пропуску, а перед поездкой еще раз убедиться, что все в порядке – пропуск действителен и автомобиль привязан", - заключил Ликсутов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
16 апреля, 20:46Распространение нового коронавируса
Как получить цифровой пропуск для поездок по Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ЛиксутовМосква
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