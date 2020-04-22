В Москве с утра зафиксировали 5,6 тысячи автомобилей без пропуска

Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет у водителя цифровой пропуск на передвижение по Москве

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 5,6 тысячи автомобилей без пропуска было зафиксировано в Около 5,6 тысячи автомобилей без пропуска было зафиксировано в Москве утром 22 апреля, сообщил РИА Новости заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов

"Утром 22 апреля в Москве было зафиксировано около 5,6 тысячи автомобилей без цифровых пропусков. Ко всем этим автомобилистам будут применены меры административного характера. Сейчас мы совместно с органами полиции выясняем, есть ли у этих людей ограничения от врачей на передвижение по Москве и области", - пояснил Ликсутов.

Он также напомнил, что при получении пропуска необходимо указывать номер личного автомобиля.

"Уже 3,7 миллиона автомобилистов указали номера своих автомобилей в автоматизированной системе Москвы и области. Просим всех, у кого есть пропуск и кто планирует передвигаться по городу на личном автомобиле, привязать данные вашей машины к электронному пропуску, а перед поездкой еще раз убедиться, что все в порядке – пропуск действителен и автомобиль привязан", - заключил Ликсутов.