Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-04-22T12:55
https://ria.ru/20200422/1570399725.html
Туроператоры досрочно открывают раннее бронирование путевок на 2021 год
https://cdn24.img.ria.ru/images/151784/70/1517847062_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_cff1887aa3471da3698615cedfcb258f.jpg
РИА Новости

Туроператоры досрочно открывают раннее бронирование путевок на 2021 год

12:41 22.04.2020 (обновлено: 12:55 22.04.2020)
1272
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкОтдых в Гурзуфе
Отдых в Гурзуфе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пандемия коронавируса спровоцировала туроператоров приблизить старт акций раннего бронирования зимнего сезона 2020/2021 и летнего сезона-2021, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Задержка со стартом летнего сезона-2020, введенные по всему миру ограничения на въезд иностранных туристов и прогнозы по отложенному спросу стимулируют туроператоров раньше обычных сроков заниматься планированием зимних программ и лета 2021 года", — пояснили в АТОР.

В Европе о своих планах на будущее уже объявили крупные компании Германии, Великобритании, Скандинавии, стран Восточной Европы.
"Российские туроператоры также в этом мировом тренде. Акции раннего бронирования на зиму и лето 2021 года открыли практически все игроки, работающие на чартерной перевозке, а также ведущие туроператоры, формирующие продукт на регулярных рейсах", — отметили в Ассоциации.
Там также подчеркнули, что компании предлагают выгодные условия бронирования туров зимы и лета будущего года: от "нулевой" оплаты заявки и символического взноса до тысячи рублей до минимального платежа в размере 10-20 процентов от стоимости тура.
"Как информируют туроператоры, скидки на проживание по акциям раннего бронирования зимнего сезона и лета 2021 года доходят до 50 процентов. В отличие от традиционных периодов раннего бронирования, на текущем этапе рекордное количество объектов размещения предлагает внушительные скидки на проживание. Как подчеркивают участники рынка, отельеры крайне заинтересованы в максимальной глубине и объемах продаж и оттого щедры на скидки", — проинформировали эксперты.
Кроме того, сейчас выгодно бронировать горнолыжные туры на новый сезон. Во-первых, потому что по некоторым направлениям дисконт на проживание может достигать 40-50 процентов. Во-вторых, потому что на первом этапе раннего бронирования представлен широкий выбор горнолыжных отелей и апартаментов, в том числе и тех, которые расположены максимально близко к подъёмникам.
Ведущие программы Удиви меня
11 апреля, 08:00Туризм
Лови рыбу голыми руками и съешь хвост гадюки. Путешествие на край света
370004
ТуризмТуризмВосточная ЕвропаАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВеликобританияЕвропа
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Российский посол: в Китае ценят вклад СССР в победу в войне с Японией
08:45Якутия не отказывается от строительства Ленского моста
08:44Российский посол рассказал о планах по визиту Путина в Китай
08:40Москва и Пекин сохраняют рабочие контакты, заявил посол России в Китае
08:38Въезд в Горный Алтай, Хакасию и Туву пока останется ограниченным
08:38Эксперт поддержала идею запретить сортировку мусора во время пандемии
08:37Голикова поручила оценить целесообразность допподержки многодетным
08:35Голикова поручила усилить наблюдение за детьми с паллиативным статусом
08:33В Житомирской области и зоне ЧАЭС продолжают тушить торфяники
08:33Голикова поручила создать дополнительные места в приютах для бездомных
08:28ЛНР заявила о четырех обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:27Голикова поручила мониторить доступность лекарств для терапии COVID-19
08:26Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 2,3 тысячи
08:21Число зараженных коронавирусом в Канаде приблизилось к 65 тысячам
08:20Голикова поручила упростить выписку лекарств паллиативным детям
08:18Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
08:17При обрушении потолка на заводе под Волгоградом погиб рабочий
08:17Пик по коронавирусу в Сибири не пройден, заявил Меняйло
08:14Москву украсили к Дню Победы
08:13Число зараженных коронавирусом в Таиланде достигло трех тысяч
Лента новостейМолния