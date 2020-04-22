Туроператоры досрочно открывают раннее бронирование путевок на 2021 год

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Пандемия коронавируса спровоцировала туроператоров приблизить старт акций раннего бронирования зимнего сезона 2020/2021 и летнего сезона-2021, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Задержка со стартом летнего сезона-2020, введенные по всему миру ограничения на въезд иностранных туристов и прогнозы по отложенному спросу стимулируют туроператоров раньше обычных сроков заниматься планированием зимних программ и лета 2021 года", — пояснили в АТОР.

В Европе о своих планах на будущее уже объявили крупные компании Германии, Великобритании, Скандинавии, стран Восточной Европы.

"Российские туроператоры также в этом мировом тренде. Акции раннего бронирования на зиму и лето 2021 года открыли практически все игроки, работающие на чартерной перевозке, а также ведущие туроператоры, формирующие продукт на регулярных рейсах", — отметили в Ассоциации.

Там также подчеркнули, что компании предлагают выгодные условия бронирования туров зимы и лета будущего года: от "нулевой" оплаты заявки и символического взноса до тысячи рублей до минимального платежа в размере 10-20 процентов от стоимости тура.

"Как информируют туроператоры, скидки на проживание по акциям раннего бронирования зимнего сезона и лета 2021 года доходят до 50 процентов. В отличие от традиционных периодов раннего бронирования, на текущем этапе рекордное количество объектов размещения предлагает внушительные скидки на проживание. Как подчеркивают участники рынка, отельеры крайне заинтересованы в максимальной глубине и объемах продаж и оттого щедры на скидки", — проинформировали эксперты.