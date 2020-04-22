В Пермском крае выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 266 человек, из 29 новых пациентов двое прибыли из Турции и Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в регионе, большая часть заразившихся — младше 45 лет, указано на сайте губернатора и правительства края.
"Из 29 новых пациентов: 18 мужчин, 10 женщин и один ребенок. Один человек прибыл из Турции, один из Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. 15 заболевших младше 45 лет, 10 человек в возрасте 45-65 лет, три человека старше 65 лет", — говорится в сообщении.
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Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, контактировавшие с ними люди - под наблюдением специалистов.
По данным краевого минздрава, с начала эпидемии в регионе скончались три человека с COVID-19, число вылечившихся от заболевания составляет 43 человека. На домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача остаются 1725 человека, у 24 из них подозревается коронавирус.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.