В Пермском крае выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

"Из 29 новых пациентов: 18 мужчин, 10 женщин и один ребенок. Один человек прибыл из Турции, один из Санкт-Петербурга, остальные контактировали с заболевшими в Прикамье. 15 заболевших младше 45 лет, 10 человек в возрасте 45-65 лет, три человека старше 65 лет", — говорится в сообщении.