Владимирские власти опровергли сообщение о просроченных аппаратах ИВЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Администрация Администрация Владимирской области не поставляла в больницу №6 Владимира просроченные аппараты ИВЛ, о которых сообщила прокуратура, в медучреждениях региона используются только полностью пригодные аппараты, говорится в официальном комментарии администрации региона.

В среду прокуратура Владимирской области сообщила о проведенной по сообщениям местных СМИ проверке, которая установила что в начале апреля в инфекционное отделение городской больницы № 6 города Владимира для лечения больных с коронавирусной инфекцией поступило 50 аппаратов ИВЛ "ФАЗА – 5 НР" с истекшим 15 лет назад сроком годности. Цена аппаратов составила 6 миллионов рублей. Сопроводительные документы и действующие регистрационные удостоверения на технику отсутствовали, утверждает надзорное ведомство. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о сбыте недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере.

"Аппараты ИВЛ, размещенные в инфекционном госпитале на базе городской больницы №6 г. Владимира, как и в других инфекционных отделениях области, полностью пригодны для аппаратной поддержки пациентов с дыхательной недостаточностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд аппаратов ИВЛ был предложен владимирским медикам благотворителями.

"Но эти аппараты оказались предназначены для других видов помощи, и на вооружение владимирских медиков не приняты", – приводится в сообщении цитата директора областного департамента здравоохранения Алексея Мозалёва.

Отмечается также, что департамент здравоохранения региона не закупал аппараты для больницы №6, а после проведенного совместно с главным внештатным специалистом по анестезиологии и реаниматологии аудита передислоцировал их из различных других медучреждений. Так, аппараты ИВЛ были направлены из областной клинической больницы, городской больницы №4 Владимира, Областного клинического онкологического диспансера и ряда районных медицинских учреждений.

По последним данным, во Владимирской области 293 заболевших коронавирусом, из них пять летальных случаев.