СК возбудил уголовное дело после незаконного митинга во Владикавказе

ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе, сообщает управление Следственного комитета по Северной Осетии.
По данным следствия, в полдень 20 апреля перед зданием Дома правительства Северной Осетии на площади Свободы состоялся несогласованный митинг, в котором участвовали около двух тысяч человек. Они требовали отставки главы и правительства республики. Сотрудники Росгвардии и МВД неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности их действий и требовали разойтись, но те на это никак не отреагировали.
Тогда правоохранители попытались оттеснить митингующих противоударными щитами. "После этого не установленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД", — отмечает ведомство.
Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и задержанию причастных к нему, добавили в СК.