СК возбудил уголовное дело после незаконного митинга во Владикавказе

Тогда правоохранители попытались оттеснить митингующих противоударными щитами. "После этого не установленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД", — отмечает ведомство.