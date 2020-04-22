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2020-04-22T13:03
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СК возбудил уголовное дело после незаконного митинга во Владикавказе
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после незаконного митинга во Владикавказе

11:19 22.04.2020 (обновлено: 13:03 22.04.2020)
15923
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкМитинг во Владикавказе
Митинг во Владикавказе
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении силовиков на несанкционированном митинге во Владикавказе, сообщает управление Следственного комитета по Северной Осетии.
По данным следствия, в полдень 20 апреля перед зданием Дома правительства Северной Осетии на площади Свободы состоялся несогласованный митинг, в котором участвовали около двух тысяч человек. Они требовали отставки главы и правительства республики. Сотрудники Росгвардии и МВД неоднократно предупреждали собравшихся о незаконности их действий и требовали разойтись, но те на это никак не отреагировали.
Митинг во Владикавказе
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Тогда правоохранители попытались оттеснить митингующих противоударными щитами. "После этого не установленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченными к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, применили физическое насилие в отношении 13 сотрудников Росгвардии и МВД", — отмечает ведомство.
Сейчас проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления и задержанию причастных к нему, добавили в СК.
Митинг во Владикавказе
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ВладикавказПроисшествия
Популярные комментарии
В Северной Осетии начали выплачивать компенсации потерявшим доход из-за коронавируса Вчера митинг, сегодня деньги. Протесты работают, остальное не важно!
22 апреля, 12:10
Black Korobov
41200356
И сколько уже заболевших, от этих провакационных протестов?, а сколько может умереть? И кто будет за это отвечать? Правильно! Сажать и на долго! 😡
22 апреля, 13:10
Петро Петров
15100019
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