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2020-04-22T11:09
https://ria.ru/20200422/1570396745.html
Правозащитники прокомментировали идею захоронения Ленина
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РИА Новости

Правозащитники прокомментировали идею захоронения Ленина

11:09 22.04.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПортрет В. И. Ленина
Портрет В. И. Ленина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Портрет В. И. Ленина
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Тело Владимира Ленина надо захоронить, однако пока такой вопрос вносит раскол в обществе, не стоит этого делать, считают члены Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), опрошенные РИА Новости.
В среду, 22 апреля, исполняется 150 лет со дня рождения Ленина - революционера, теоретика марксизма, лидера партии большевиков, приведшего ее к власти в России в 1917 году, первого руководителя советского правительства. Тело Ленина после его смерти было забальзамировано и помещено в мавзолей на Красной площади, где и находится по сей день.
"Пройдет некоторое время, я думаю, что общество будет готово к этому. Пока это вносит раскол в обществе, это делать не надо. Но все-таки надо выполнить его желание и волю, чтобы он был похоронен с матерью, как он хотел", - сказал ответственный секретарь Совета Александр Точенов.
По его словам, мавзолею с телом Ленина не место на Красной площади, но, с другой стороны, это не повод для того, чтобы вычеркивать человека из истории нашей страны. "Человек создал новое государство, он управлял новым государством. Это надо помнить, это надо ценить. Не может быть никаких белых пятен, и мы не должны сами их создавать и очернять, должно быть все объективно", - добавил правозащитник.
Плакат Ленин великий нам путь озарил.1955 г. Неизвестный художник. Издательство ИЗОГИЗ. Государственный исторический музей. Фонд музея В.И.Ленина.
22 апреля, 08:00Культура
Дедушке Ленину — 150 лет. Что вы о нем не знали?
"Должно быть некое политическое решение, есть люди, которые выступают против, но поскольку это центр нашей столицы, нашей страны, это непростое решение, это решение, которое должно быть принято властью", - отметил член Совета Роман Романов.
В свою очередь другой член СПЧ Александр Брод также полагает, что рано или поздно это произойдет, Ленин будет захоронен – возможно, в Ульяновске, где есть мемориал его имени, где есть дома-музеи, в которых он жил.
"В России поклонников Ленина с каждым годом становится все меньше, но они есть, они приходят в мавзолей, они устраивают мероприятия в годовщину его рождения, поэтому нужно считаться и с этой категорией граждан. Это почтенные люди, это ветераны войны, это пенсионеры, это представители КПРФ – парламентской партии. Поэтому, если они считают, что тело Ленина должно оставаться в мавзолее, пока эта точка зрения, нужно с ней также считаться, чтобы не вызвать социального напряжения, чтобы не нарушить права этих людей на возможность приходить в мавзолей", - подчеркнул он.
По его мнению, этот вопрос будет решен также в соответствии и с религиозными традициями, это и свойственно и демократическим государствам – не устраивать культа личности.
"Сейчас в России немало более острых, насущных проблем, прежде всего, это преодоление пандемии, затем встанет остро проблема рабочих мест, развитие малого и среднего бизнеса, это вопросы экономики. Поэтому я считаю, что не нужно ворошить эту тему. Есть более значимые проблемы", - уточнил Брод.
150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина
22 апреля, 09:10
150 лет вождю: день рождения Владимира Ленина 22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин. Вождь мирового пролетариата, теоретик марксизма и основатель СССР – он стал живой легендой для миллионов людей, поверивших в идеи коммунизма. По сей день Ленин остается одной из самых противоречивых фигур в отечественной истории.
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Роман РомановАлександр ТоченовВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Совет по правам человека при Президенте РФАлександр Брод
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