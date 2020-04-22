Российские ученые нашли генетические корни народов Северного Кавказа

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Группа ученых из Института археологии РАН, Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и других научных организаций впервые провела генетический анализ останков из могильников так называемой кобанской культуры, датированных в промежутке между IX и V веком до нашей эры, и подтвердила генетическую преемственность культур древнего Кавказа и ее связь как с древними, так и с современными народами, населяющими этот регион.
Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Journal of Archaeological Science: Reports.
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Свое название кобанская археологическая культура получила по селению Верхний Кобан (территория современной Северной Осетии), возле которого в середине XIX века впервые были обнаружены захоронения с бронзовыми предметами этой культуры. Позже на территории современных Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной и Южной Осетии, Чечни и Грузии были обнаружены и исследованы другие памятники этой культуры — могильники и поселения. Кобанские племена знали скотоводство, земледелие и прекрасно владели технологиями металлообработки. Считалось, что кобанская культура сыграла важную роль в формировании некоторых современных народов Северного Кавказа, но прямых доказательств ранее получено не было.
"Кобанская археологическая культура, которая считается связующим звеном между культурами бронзового века и современными этническими группами на Северном Кавказе, до сих пор не изучалась генетически. Наши данные позволяют глубже понять происхождение и генетическое разнообразие северокавказских общин на рубеже бронзового и железного веков и показывают, что население, оставившее памятники кобанской культуры, имеет преемственность с другими древними и современными этническими группами Кавказа", — сказал руководитель исследования, заведующий отделом теории и методики Института археологии Дмитрий Коробов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы этой научной организации.
Для исследования были отобраны костные останки 14 представителей кобанской археологической культуры. Пять из них были получены из погребений могильника Клин-Яр 3 в окрестностях современного Кисловодска во время раскопок 1994-1996 годов, и девять — из комплекса археологических памятников возле села Заюково в Кабардино-Балкарии, который систематически изучается с 2014 года совместной экспедицией Государственного Исторического музея и Кабардино-Балкарского государственного университета при участии Института археологии.
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В лаборатории Курчатовского института из найденных зубов и костей были выделены образцы так называемой палеоДНК, которые использовались для дальнейшего генетического анализа. Выяснилось, что ДНК людей, которые были захоронены на кладбищах Клин-Яр-3 и Заюково-3, относятся к генетическим группам, которые ранее были обнаружены как у древних, так и нынешних этносов Северного Кавказа.
По словам Дмитрия Коробова, дальнейшие исследования геномов кобанской, сарматской, аланской и других древних культур Кавказа и их сопоставление с ДНК современных народов, населяющих это регион, позволят уточнить гипотезы об их происхождении и генетическом наследии у представителей современных этносов.
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