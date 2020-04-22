Российские ученые нашли генетические корни народов Северного Кавказа

"Кобанская археологическая культура, которая считается связующим звеном между культурами бронзового века и современными этническими группами на Северном Кавказе, до сих пор не изучалась генетически. Наши данные позволяют глубже понять происхождение и генетическое разнообразие северокавказских общин на рубеже бронзового и железного веков и показывают, что население, оставившее памятники кобанской культуры, имеет преемственность с другими древними и современными этническими группами Кавказа", — сказал руководитель исследования, заведующий отделом теории и методики Института археологии Дмитрий Коробов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы этой научной организации.