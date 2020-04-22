Виновным в поставках устаревших аппаратов ИВЛ грозит до пяти лет колонии

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Виновным в поставке в больницы Владимира устаревших на 15 лет аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае возбуждения уголовного дела грозит до 5 лет колонии и до 2 миллионов рублей штрафа, следует из инкриминируемой статьи Уголовного кодекса РФ.
Ранее прокуратура Владимирской области сообщила, что направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местные больницы 50 устаревших аппаратов ИВЛ на 6 миллионов рублей. Ведомство установило, что срок годности приборов истек 15 лет назад. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ "Сбыт недоброкачественных и не зарегистрированных медицинских изделий в крупном размере".
Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания от 3 до 5 лет принудительных работ, либо лишение свободы на те же сроки со штрафом от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.