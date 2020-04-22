Ученый рассказал, как мужчины и женщины переносят изоляцию

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мужчины и женщины практически на равных переносят трудности изоляции, восприятие зависит от личных психологических особенностей человека, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.

"Когда меня спрашивают: "Есть ли различия по переносимости трудностей между мужчинами и женщинами?". Я скажу, что практически нет. Различия определяются психологическим особенностями каждого человека", - сказал он.

Суворов лично принимал участие в научных экспериментах в качестве испытателя, а также выступал организатором длительных экспериментов по изоляции "Сфинкс", "Марс-500" (имитация полета на Марс) и серии экспериментов SIRIUS (имитация полета на Луну).