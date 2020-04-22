Омичам разрешили ездить на дачу на своем транспорте

ОМСК, 22 апр - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Омской области в среду сообщило о том, что предлагает разрешить жителям региона ездить на своём транспорте на дачу.
"Можно следовать от места жительства к загородным жилым строениям, жилым, дачным, садовым домам, а также земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, и обратно на личном транспорте. Позиция Роспотребнадзора такова, и это было передано в качестве предложения в оперативный штаб области (по борьбе с коронавирусом)", - пояснили журналистам в пресс-службе управления.
Ранее сообщалось, что в Омске до 30 апреля отложен запуск автобусов по дачным маршрутам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.