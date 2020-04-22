Во Владимирской области число заразившихся коронавирусом достигло 293

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 13 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 293 случая заболевания", - говорится в сообщении.

В регионе зафиксировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом: три – в Коврове и два – в Петушках. Кроме того, в больнице №3 города Муром скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Одиннадцать пациентов выздоровели.