Во Владимирской области число заразившихся коронавирусом достигло 293

ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 13, всего в регионе 293 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 13 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 293 случая заболевания", - говорится в сообщении.
В регионе зафиксировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом: три – в Коврове и два – в Петушках. Кроме того, в больнице №3 города Муром скончалась женщина 1946 года рождения с подозрением на коронавирус. Одиннадцать пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.