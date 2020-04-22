Курс доллара упал ниже 77 рублей

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Рубль быстро компенсировал утреннее падение против основных резервных валют и вышел в плюс.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:27 мск снижался на семь копеек, до 77,01 рубля (и уже опускался ниже 77 рублей — до 76,86 рубля), евро — на четыре копейки, до 83,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в среду в начале торгов американская валюта поднималась до 77,60 рубля, европейская — до 84,27 рубля.
Мировые цены на энергоносители продолжают снижаться, утром стоимость североморской смеси опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель. В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения (позже отыгрались).
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
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