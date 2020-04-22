Курс доллара упал ниже 77 рублей

Ранее в среду в начале торгов американская валюта поднималась до 77,60 рубля, европейская — до 84,27 рубля.

Мировые цены на энергоносители продолжают снижаться, утром стоимость североморской смеси опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель. В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения (позже отыгрались).