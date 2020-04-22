У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,1

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в среду в 17.50 (9.50 мск). Его эпицентр располагался в точке с координатами 46.3 градуса северной широты и 153,7 градуса восточной долготы – в 153 километрах восточнее острова Симушир. Очаг подземных толчков находился на глубине 62 километра", - рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.