“Врачи без границ" озабочены способностью Сирии справиться с COVID-19

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Международная гуманитарная организация “Врачи без границ" (MSF) выражает озабоченность готовностью и способностью Сирии справиться с пандемией коронавируса на фоне сообщений о первой смерти от COVID-19 на северо-востоке страны, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Девять лет конфликта и военных действий на северо-востоке страны серьезно подорвали систему здравоохранения, говорится в пресс-релизе. Многие медицинские учреждения больше не работают, а оставшиеся испытывали проблемы еще до коронавируса. Нехватка лекарств и медперсонала, ослабленная система здравоохранения, задержки при тестировании делают адекватный ответ на вспышку вируса в регионе практически невозможным.

Врачи без границ " уверены, что некоторые функционирующие медицинские учреждения в регионе довольно быстро окажутся переполнены пациентами с COVID-19.

MSF сотрудничает с местной системой здравоохранения и иными организациями, чтобы подготовить Сирию к увеличению количества пациентов с коронавирусом.

“Нас очень беспокоит нехватка анализов, больниц, средств персональной защиты, то, что не отслеживаются контакты между людьми”, - сказала руководитель по работе "Врачей без границ" в чрезвычайной ситуации в Сирии Кристал ван Леувен.

Еще одна проблема - в доставке помощи.

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"Большая часть гуманитарной поддержки, направляемой на северо-восток Сирии, зависит от прохождения через Курдскую автономную область в Ираке . Нам очень нужны дополнительные материалы и медицинский персонал, готовый направиться сюда, но у нас нет гарантий, что они смогут въехать в Курдскую автономную область в Ираке и отправиться затем на северо-восток Сирии", - сказал руководитель по работе "Врачей без границ" в чрезвычайной ситуации в Сирии Уилл Тернер.

Правительство САР ввело комендантский час начиная с 25 марта, с 18.00 до 6.00 полностью запрещено передвижение во всех населенных пунктах страны, в выходные запрет начинается с 12.00 дня. Запрещено передвижение транспорта между городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. В населенных пунктах продолжают работать продуктовые магазины и аптеки. По последним данным, официально в САР подтверждено 38 случаев заражения, из них два человека умерли и пятеро выздоровели.