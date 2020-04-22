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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T10:39
https://ria.ru/20200422/1570394789.html
“Врачи без границ" озабочены способностью Сирии справиться с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569361004_0:201:1280:921_1036x0_80_0_0_d11c2b3a413dd7123873850c7231c67e.jpg
РИА Новости

“Врачи без границ" озабочены способностью Сирии справиться с COVID-19

10:39 22.04.2020
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© РИА НовостиВласти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
Власти Сирии усиливают меры борьбы с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Международная гуманитарная организация “Врачи без границ" (MSF) выражает озабоченность готовностью и способностью Сирии справиться с пандемией коронавируса на фоне сообщений о первой смерти от COVID-19 на северо-востоке страны, говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Девять лет конфликта и военных действий на северо-востоке страны серьезно подорвали систему здравоохранения, говорится в пресс-релизе. Многие медицинские учреждения больше не работают, а оставшиеся испытывали проблемы еще до коронавируса. Нехватка лекарств и медперсонала, ослабленная система здравоохранения, задержки при тестировании делают адекватный ответ на вспышку вируса в регионе практически невозможным.
Аппарат ИВЛ
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"Врачи без границ" уверены, что некоторые функционирующие медицинские учреждения в регионе довольно быстро окажутся переполнены пациентами с COVID-19.
MSF сотрудничает с местной системой здравоохранения и иными организациями, чтобы подготовить Сирию к увеличению количества пациентов с коронавирусом.
“Нас очень беспокоит нехватка анализов, больниц, средств персональной защиты, то, что не отслеживаются контакты между людьми”, - сказала  руководитель по работе "Врачей без границ" в чрезвычайной ситуации в Сирии Кристал ван Леувен.
Еще одна проблема - в доставке помощи.
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"Большая часть гуманитарной поддержки, направляемой на северо-восток Сирии, зависит от прохождения через Курдскую автономную область в Ираке. Нам очень нужны дополнительные материалы и медицинский персонал, готовый направиться сюда, но у нас нет гарантий, что они смогут въехать в Курдскую автономную область в Ираке и отправиться затем на северо-восток Сирии", - сказал руководитель по работе "Врачей без границ" в чрезвычайной ситуации в Сирии Уилл Тернер.
Правительство САР ввело комендантский час начиная с 25 марта, с 18.00 до 6.00 полностью запрещено передвижение во всех населенных пунктах страны, в выходные запрет начинается с 12.00 дня. Запрещено передвижение транспорта между городами без спецпропусков. Остановлена работа аэропортов, морских гаваней и пропускных пунктов на сухопутных границах. В населенных пунктах продолжают работать продуктовые магазины и аптеки. По последним данным, официально в САР подтверждено 38 случаев заражения, из них два человека умерли и пятеро выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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