В Москве за сутки выявили 2548 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве - 2548, Подмосковье - 631 и Санкт-Петербурге - 294, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 5 236 в 78 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва 2548, Московская область 631, Санкт-Петербург 294", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.