В США кончились деньги на поддержку малого бизнеса

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости, Алексей Богдановский. США в связи с пандемией выделили беспрецедентную сумму в 350 миллиардов долларов на поддержку малого бизнеса. При этом деньги закончились в рекордные сроки, их даже близко не хватило на уже одобренные 1,6 миллиона займов бизнесу. Сенат проголосовал во вторник за предоставление помощи еще на 380 миллиардов долларов, но это решение должна еще утвердить палата представителей и подписать президент Трамп. Владельцы малого бизнеса в США рассказали РИА Новости, как они пытаются добиться поддержки государства.

Малый бизнес, гигантская проблема

Карантин почти полностью прекратил работу целых отраслей американской экономики, которая на 70% состоит из услуг. За месяц без работы оказались 22 миллиона человек. Беспрецедентные суммы, выделенные на поддержку в конце марта, закончились уже на прошлой неделе.

Принятая конгрессом программа "Защита зарплат" (PPP) дает кредиты малому и среднему бизнесу, чтобы поддержать его "на плаву" в условиях эпидемии. Управление по делам малого бизнеса обещает списать кредит почти полностью, если работодатель не будет сокращать сотрудников как минимум восемь недель и использует кредит для выплаты зарплат, услуг ЖКХ, аренды или ипотеки на помещение для бизнеса. Еще одна программа EIDL существовала и ранее, помогая бизнесу, пострадавшему от ураганов, наводнений и прочих официально признанных ЧП.

Первоначально выделенная сумма в 350 миллиардов долларов огромна, и выделить ее удалось потому, что США пользуются репутацией сверхнадежного заемщика, а доллар остается мировой резервной валютой. Другие страны, независимо от благосостояния, не могут печатать доллары, как ФРС , и закрывать глаза на дефицит бюджета, как конгресс США.

Но даже такая сумма меркнет перед масштабами рынка, который приходится спасать. Малый бизнес - это почти половина 20-триллионного американского ВВП. В США около 5,5 миллионов малых предприятий, 90% из которых имеют менее 20 служащих, и еще почти 25 миллионов индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, как выяснило агентство Ассошиэйтед Пресс, почти 300 миллиардов долларов из 350 пошло 75 компаниям, которые торгуются на бирже - а значит, имеют другие источники финансирования. Некоторые из них имели рыночную капитализацию более чем в 100 миллионов долларов. Три сети ресторанов получили в рамках программы 40 миллионов долларов, тогда как сотням тысяч малых предприятий денег не хватило. На волне возмущения в соцсетях сеть бургерных Shake Shack даже отказалась от ранее полученных 10 миллионов, заявив, что нашла другое финансирование.

Между тем классический малый бизнес часто оставался за бортом программы. Никто из опрошенных РИА Новости владельцев малого бизнеса денег еще не получил.

Фехтование по видеосвязи

Тренер по фехтованию Илья Лобаненков основал собственный клуб Cardinal Fencing Academy в 2018 году. В бизнесе заняты восемь человек, хотя Илья единственный работает на полную ставку. Он налаживает преподавание по видео, хотя это и непросто: фехтование - контактный спорт.

На две федеральные программы Лобаненков подал документы почти сразу, как они были объявлены, но "живых" денег пока не видел. Особые надежды Илья возлагает на конкурс инновационного бизнеса округа Лоудон в Виргинии, где первый приз - грант на 75 тысяч долларов. Илья надеется доказать, что его новаторские методики, позволившие подготовить победителей молодежных чемпионатов США и кубков мира, заслуживают приза.

Он говорит, что в обоих заявках на господдержку ему понадобилась помощь профессионального бухгалтера, чтобы описать конкретные потери и подготовить налоговые документы. По его словам, портал одной из госпрограмм еще в марте выглядел примитивно, как "сайт из 90-х". "Сейчас он стал гораздо лучше", - констатирует Илья.

"На данный момент я еще ничего не получил, конкретных денег у меня еще нет. Но я получаю апдейты (от банка, оформляющего кредит - ред.), процесс запущен", - говорит Лобаненков. Он надеется получить деньги до конца апреля.

Тренеру помогла схема работы, при которой основные деньги за занятия вносятся вперед за год. Он рассчитывает продержаться до сентября, хотя его бизнес за это время потеряет не меньше 120 тысяч долларов оборота. Большая часть из этих денег должна была пойти на аренду, зарплаты и другие расходы на содержание клуба.

"Тот факт, что у меня почти все программы оплачены на весь год, меня спас до сентября… Если мы не начнем в сентябре, это будет реальная проблема", - говорит Илья.

"Я даю три-четыре урока в день онлайн, даю два групповых урока в неделю онлайн… Я решил в апреле денег не брать", - говорит Илья. Он отмечает, что пока не отменял занятия, которые запланированы на летние школьные каникулы. А с нового учебного года, как надеется Илья, придут новые ученики.

Клубу Лобаненкова пандемия неожиданно принесла и плюсы. Олимпийские игры в Токио перенесли на год. Теперь у 15-летней "звезды" клуба Микаэлы Джойс появились, по словам тренера, "математически реальные" шансы в случае успешного выступления на молодежном Кубке мира догнать нынешних фавориток и попасть в олимпийскую команду США в 2021 году.

"Без увольнений продержусь до лета"

В автомастерской Бориса Левоненко шесть сотрудников. Мастерскую власти не закрыли - она считается "необходимым предприятием", но спрос на услуги сильно упал.

Федеральная программа по поддержке бизнеса, пострадавшего от бедствий, обещала Борису до 10 тысяч долларов сразу и до 250% месячных текущих расходов. Однако на прошлой неделе Борис получил сообщение, что 10 тысяч долларов он не получит, а получит 1 тысячу долларов на каждого сотрудника, что по американским меркам мало. "Это просто слезы", - говорит Борис.

На программу PPP Борис податься в первой волне не успел и ждет, когда конгресс выделит новые средства.

"Деньги я пока не получил, и из моих знакомых никто не получил тоже… Деньги, честно говоря, заканчиваются, - быстро тают. Приходится переводить со сберегательного счета на текущие расходы", - говорит Борис.

"В худшем случае я всех уволю и буду работать сам, я все умею делать. Бизнес выстоит… Если без увольнений - я буду держаться до конца мая, потому что в мае-июне обычно идет сильный всплеск бизнеса. Не хочу остаться без людей на лето, если вдруг все это закончится", - заявляет автомеханик. Пока что сотрудники работают посменно по сокращенному расписанию.

"Себе я зарплатный чек не выписывал месяц, трачу деньги только на зарплаты людям и текущие расходы", - поясняет Левоненко. По его словам, ему и соседям по зданию удалось договориться с владельцем недвижимости об отсрочке аренды за апрель.

Борис хочет подать документы еще и на программу поддержки штата Мэриленд , но там требуется еще больше документов, чем для федеральной программы, и нужно будет серьезно обосновать убытки. Он надеется и на помощь округа Монтгомери в Мэриленде, где находится его бизнес: округ имеет население более 1 миллиона человек, считается богатым и поддерживает программу грантов для малого бизнеса. Правда, претендентов на эти гранты сейчас немало.

"Деньги получают лишь избранные"

Руководитель небольшого юридического бюро Елизавета Крюкова не успела подать заявление на господдержку в первой волне.

В отделении одного крупного банка она увидела объявление, что там не принимают заявления на программу. Второй крупный банк признался, что у него государственных денег мало, и предложил клиентам искать поддержки в других местах.

Третий банк тянул с предоставлением доступа к порталу заявок целых семь дней, уверяя, что все успеют подать заявления. Елизавета подала документы в ту же ночь, когда банк наконец дал доступ к порталу, но деньги уже закончились.

"Это очень раздражает — бегать в стрессе, подавать документы и прочее, а в конце узнать, что "деньги кончились", - говорит Елизавета.

По ее словам, помощь значительно помогла бы ей сохранить зарплаты ключевых сотрудников и удержать на плаву бизнес, который несет расходы вне зависимости от доходов. Юридический бизнес страдает во время эпидемии не меньше иных ресторанов: суды закрыты, ведомства временно не рассматривают заявки, дела откладываются, а клиенты-физические лица, потеряв работу, меняют приоритеты.

"Зачем давать людям надежду, а потом не реализовывать обещания?.. Деньги получат лишь избранные, которые до того, как (программа) вступила в силу или же были опубликованы условия, первыми "прибежали" на нее подавать", - говорит Крюкова.

Поддержка годится не всем

Не всякий бизнес готов подавать заявление на поддержку. Владелец ресторана, просивший не называть его имени, говорит, что его официанты жили за счет чаевых при минимальной зарплате, как это заведено в США. Ресторатор просто не может платить официантам зарплату, когда нет ни спроса, ни чаевых, а значит - на поддержку государства не претендует.

Максим Игнатьев, основатель и руководитель стартапа sympli.io, говорит, что его бизнес из 15 человек не претендовал на господдержку.

"Мы пока зависим от инвесторов, и если кому-либо нужно подавать на программы поддержки, так это им. У нас даже большинство операционной деятельности проходит через инвесторскую контору, а ее бухгалтерию я не контролирую", - пояснил Максим. Родительская компания занимается также подбором персонала, страховками и зарплатами.

По словам Максима, его бизнес "в целом не пострадал" от кризиса. "Но у некоторых наших клиентов, которые работали в бизнесе путешествий, есть проблемы, особенно у маленьких, и они срезают бюджеты. Но растут другие, плюс из-за перехода на удаленку начали возникать вопросы о том, как улучшить совместную работу, а мы как раз с этим помогаем", - пояснил Максим.