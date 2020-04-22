Курс доллара вырос на 30 копеек

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Рубль заметно снижается в парах с долларом и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:05 мск среды растет на 42 копейки, до 77,5 рубля, европейской — на 44 копейки, до 84,15 рубля.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает при этом на 13,6%, до 16,7 доллара за баррель.
Мировые цены на энергоносители продолжают снижаться, утром стоимость североморской смеси опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель. В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения (позже отыгрались).
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
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