Курс доллара вырос на 30 копеек

Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:05 мск среды растет на 42 копейки, до 77,5 рубля, европейской — на 44 копейки, до 84,15 рубля.

Мировые цены на энергоносители продолжают снижаться, утром стоимость североморской смеси опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель. В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения (позже отыгрались).