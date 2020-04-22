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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-04-22T10:25
https://ria.ru/20200422/1570392589.html
Курс доллара вырос на 30 копеек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568718637_0:89:3156:1864_1036x0_80_0_0_ab8ee7d4bb8a129ab6649f95b39199ca.jpg
РИА Новости

Курс доллара вырос на 30 копеек

10:05 22.04.2020 (обновлено: 10:25 22.04.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТабло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Табло с символикой доллара на обменном пункте в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Рубль заметно снижается в парах с долларом и евро, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 10:05 мск среды растет на 42 копейки, до 77,5 рубля, европейской — на 44 копейки, до 84,15 рубля.
Рабочий на морской нефтяной платформе в Бразилии
21 апреля, 23:42Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт объяснил коллапс на нефтяном рынке
Июньский фьючерс на нефть марки Brent падает при этом на 13,6%, до 16,7 доллара за баррель.
Мировые цены на энергоносители продолжают снижаться, утром стоимость североморской смеси опускалась до минимума с 11 декабря 1999 года — ниже 16 долларов за баррель. В понедельник майские фьючерсы WTI впервые в истории ушли в отрицательные значения (позже отыгрались).
Пандемия голода, иск против КНР и падение цен на нефть
22 апреля, 09:04
Пандемия COVID-19 спровоцировала рекордное падение цен на нефть из-за снижения спроса на сырье. Негативно на рынок также повлияло отсутствие соглашения ОПЕК+. Сделку удалось заключить лишь в середине апреля, что помогло временно стабилизировать ситуацию на рынке, однако затем цены вновь начали падать.
На фоне коронавируса и избытка сырья в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве ожидают рекордного снижения спроса на нефть в этом году.
Утечка нефти в Калифорнии, США
21 апреля, 08:00
Утонули в нефти: на рынке США произошел рекордный обвал
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссиякурс рубляЭкономика
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