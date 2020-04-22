Мешает ли карантин подготовке к выпускным экзаменам? Что делать семьям, где не хватает гаджетов? Уйдёт ли часть предметов в онлайн после карантина? К чему порой приводит активное включение отцов в учебный процесс? Какие претензии он получает от родителей и… супругов учителей? Отвечает один из самых известных российских педагогов Евгений Ямбург.

Евгений Ямбург про вдохновленных учеников, ленивых родителей и дистант

Старшеклассники высыпаются, малыши шлют виртуальные "обнимашки", а на конкурсе "Учитель года" побеждает старый отцовский ремень. Как школьный спектакль может собрать аудиторию, несмотря на карантин? Почему учителя сейчас — главные герои после врачей? Как изменится школьное образование после карантина, и что в этой системе менять ни в коем случае нельзя?

Про школу, которая учит детей работать на удалёнке, рассказывает доктор педагогических наук (остальные регалии отложим "для некролога") Евгений Ямбург:

01:00 Зачем он в школе с девяти утра каждый день

02:50 "Москва встречает во всеоружии". Готовы ли к дистанту школы в остальной России?

03:50 Электронный дневник, перестройка расписания, кружки и секции. Как устроено дистанционное обучение в его школе

06:50 "Ребенок за компьютером, а папа за ним в семейных трусах". Про казусы онлайн-уроков

09:00 Уроки на кухне по просьбе логопеда и претензии от супругов учителей — плюсы и минусы дистанта

12:05 "Чем больше нагрузят ребенка, тем лучше он будет знать?" Есть ли зависимость между нагрузкой на ученика и… непрофессионализмом учителя

16:10 "Мама с учебником под столом". Как контролировать честность учеников?

20:40 Сельские школы с высокоскоростным интернетом и кочевые школы (да, такие бывают). Про оснащенность и парадоксы России

25:05 "Расширение внутренней свободы детей". Необратимые последствия карантина

28:00 Организатор, навигатор или модератор — учитель, который утратил роль единственного носителя информации

29:15 "Фанатики цифровизации" против "православного военрука". Возможно ли увести часть предметов в дистанционный формат?

31:00 Классы художественных ремесел и когнитивной психологии. Как рассказать детям про неочевидные профессии

32:50 "Самый трагический спектакль". Школьная постановка "Самый трагический спектакль". Школьная постановка "Бледная Лиза" , которая собрала аудиторию вопреки и благодаря карантину

35:55 "Впервые нам есть о чем поговорить с детьми": как он показал ученикам "фильм-антиаватар"

Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.

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Эпизод монтировал Андрей Темнов

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