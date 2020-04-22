Евгений Ямбург про вдохновленных учеников, ленивых родителей и дистант

Старшеклассники высыпаются, малыши шлют виртуальные "обнимашки", а на конкурсе "Учитель года" побеждает старый отцовский ремень. Как школьный спектакль может собрать аудиторию, несмотря на карантин? Почему учителя сейчас — главные герои после врачей? Как изменится школьное образование после карантина, и что в этой системе менять ни в коем случае нельзя?
Про школу, которая учит детей работать на удалёнке, рассказывает доктор педагогических наук (остальные регалии отложим "для некролога") Евгений Ямбург:
01:00 Зачем он в школе с девяти утра каждый день
02:50 "Москва встречает во всеоружии". Готовы ли к дистанту школы в остальной России?
03:50 Электронный дневник, перестройка расписания, кружки и секции. Как устроено дистанционное обучение в его школе
06:50 "Ребенок за компьютером, а папа за ним в семейных трусах". Про казусы онлайн-уроков
09:00 Уроки на кухне по просьбе логопеда и претензии от супругов учителей — плюсы и минусы дистанта
12:05 "Чем больше нагрузят ребенка, тем лучше он будет знать?" Есть ли зависимость между нагрузкой на ученика и… непрофессионализмом учителя
16:10 "Мама с учебником под столом". Как контролировать честность учеников?
20:40 Сельские школы с высокоскоростным интернетом и кочевые школы (да, такие бывают). Про оснащенность и парадоксы России
25:05 "Расширение внутренней свободы детей". Необратимые последствия карантина
28:00 Организатор, навигатор или модератор — учитель, который утратил роль единственного носителя информации
29:15 "Фанатики цифровизации" против "православного военрука". Возможно ли увести часть предметов в дистанционный формат?
31:00 Классы художественных ремесел и когнитивной психологии. Как рассказать детям про неочевидные профессии
32:50 "Самый трагический спектакль". Школьная постановка "Бледная Лиза", которая собрала аудиторию вопреки и благодаря карантину
35:55 "Впервые нам есть о чем поговорить с детьми": как он показал ученикам "фильм-антиаватар"
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене