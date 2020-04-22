Ученый сообщил о появлении конфликтов на третьей неделе самоизоляции

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. У людей, находящихся в совместной изоляции более двух недель, могут возникнуть конфликты - их причины не нужно держать в себе, их нужно решать, рассказал в интервью РИА Новости заведующий отделом физиологии человека в экстремальных условиях Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Суворов.
"Период порядка двух недель можно просидеть с кем угодно и это не вызовет никаких обычно конфликтов, проблем и т.д. При изоляции дольше двух недель могут возникнуть проблемы", - сказал он.
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Суворов лично принимал участие в изоляционных экспериментах в качестве испытателя, а также выступал организатором длительных экспериментов по изоляции "Сфинкс", "Марс-500" (имитация полета на Марс) и серии экспериментов SIRIUS (имитация полета на Луну).
По его словам, в реальной жизни люди лишены возможности рассказать о проблемах индивидуальному психологу, который всегда имеется у участников научных экспериментов с изоляцией. "Поэтому первый совет: не копите в себе недовольство. Что-то не нравится – поделитесь, расскажите. Обязательно свою проблему нужно излить. Не прятаться от проблем, а пытаться найти решение", - рассказал ученый.
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