Ученый сообщил о появлении конфликтов на третьей неделе самоизоляции

"Период порядка двух недель можно просидеть с кем угодно и это не вызовет никаких обычно конфликтов, проблем и т.д. При изоляции дольше двух недель могут возникнуть проблемы", - сказал он.

Суворов лично принимал участие в изоляционных экспериментах в качестве испытателя, а также выступал организатором длительных экспериментов по изоляции "Сфинкс", "Марс-500" (имитация полета на Марс) и серии экспериментов SIRIUS (имитация полета на Луну).

По его словам, в реальной жизни люди лишены возможности рассказать о проблемах индивидуальному психологу, который всегда имеется у участников научных экспериментов с изоляцией. "Поэтому первый совет: не копите в себе недовольство. Что-то не нравится – поделитесь, расскажите. Обязательно свою проблему нужно излить. Не прятаться от проблем, а пытаться найти решение", - рассказал ученый.